Maxi blitz dei Carabinieri a Roma Nord: 3 arresti, 16 denunce e furto di luce e acqua per 100mila euro

Un’operazione ad alto impatto per il controllo straordinario del territorio ha impegnato nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia nei quartieri di La Storta, Casalotti e Cesano.

L’intervento, scattato in attuazione delle direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini e concordato in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è avvalso del supporto dell’Unità Cinofila di Santa Maria di Galeria e dei tecnici di Acea ed Areti S.p.A.

Il bilancio complessivo delle attività conta 3 persone arrestate, 16 denunciate a piede libero, 16 segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti e 203 persone identificate.

Gli arresti: spaccio e cattura di latitanti

Nel corso dell’attività ad ampio raggio, i Carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti restrittivi:

Lo spacciatore 75enne: Un cittadino argentino di 75 anni è stato bloccato dopo essere stato trovato in possesso di 54 grammi di hashish, materiale da confezionamento e 70 euro in contanti considerati provento dello spaccio.

Violazione del divieto d’avvicinamento: A Casalotti, i militari hanno rintracciato un 27enne romano colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Cagliari per reiterate violazioni del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato trasferito a Regina Coeli.

L’ordine di carcerazione: Un 40enne italiano è stato scortato nel carcere di Rebibbia per espiare un residuo pena di un anno di reclusione per truffa aggravata, in esecuzione di un provvedimento della Magistratura di Treviso.

Stangata sui furbetti delle utenze: frode da oltre 100 mila euro

Particolare attenzione è stata dedicata alle verifiche sulle utenze domestiche e commerciali. Grazie al supporto dei tecnici specializzati delle società erogatrici, gli investigatori hanno portato alla luce una rete di allacci abusivi alle condotte idriche ed elettriche per un valore economico complessivo stimato in oltre 100 mila euro.

Tra le 7 persone denunciate alla Procura per furto di energia e acqua figura il proprietario di un ristorante-pizzeria in via Isola Farnese, sorpreso con un allaccio clandestino alla rete idrica pubblica che ha generato un danno quantificato in circa 70 mila euro. Altri sei residenti della zona sono stati deferiti per furto di corrente elettrica.

Armi, droga e automobilisti ubriachi

Contestualmente, le pattuglie dell’Arma hanno denunciato ulteriori 9 soggetti a piede libero per svariate violazioni:

Possesso d’armi e oggetti atti ad offendere: Due persone sono state scovate con 5 cartucce calibro 9×21 senza giustificato motivo; un giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di un manganello e di un taglierino.

Narcotici e violazione della detenzione: Due soggetti risponderanno di detenzione ai fini di spaccio (sequestrate dosi di cocaina e hashish), mentre un uomo in detenzione domiciliare è stato sorpreso all’esterno del proprio domicilio.

Guida in stato di ebbrezza: Tre automobilisti sono stati sanzionati dopo essere risultati positivi all’alcoltest con tassi alcolemici elevati, fino a un picco di 2,5 g/l.

Infine, l’impiego delle unità cinofile ha consentito di setacciare le principali piazze di spaccio della zona: 16 persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa e sono stati posti sotto sequestro circa 128 grammi di hashish, 4 grammi di cocaina e piccole dosi di crack ed eroina.

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