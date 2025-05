Mazzapenga e la farfalla” di Alga Fratini a Marcellina e a Vicovaro

Sabato 7 giugno alle ore 18 presso la Biblioteca comunale di Marcellina (RM) si terrà la presentazione del libro di Alga Fratini “Mazzapenga e la farfalla”.

Interverranno, oltre all’Autrice, il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini, il vicesindaco Alessandra Danieli e Dario Mariani

In occasione dell’𝟴𝟭° 𝗔𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗰𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗲, il Comune di Vicovaro rinnova il proprio impegno nella custodia della memoria storica e nel ricordo dei Martiri che, il 5 e 7 giugno 1944, persero la vita per mano nazifascista.

Nel ricco programma delle iniziative si terra l’8 di giugno alle ore 10,30, in piazza delle Pratarelle si terrà la presentazione dei libri “Mazzapenga e la farfalla” (Edizioni Cofine) di Alga Fratini e “La neve è caduta” di Marco Brocchieri.

Il calendario delle iniziative nella locandina

