“Me ne andavo da quella Roma” per il centenario di Remo Remotti

L’annuncio è sul profilo di Er Piotta di stamattina 15 novembre 2024 «Buongiorno a tutti, è finalmente uscito “Me ne andavo da quella Roma” (Mamma Roma reloaded), l’omaggio al poeta e artista Remo Remotti prodotto da me e Francesco Santalucia.

Oltre a me, al microfono (e nel video, vedi homepage IG) ci sono gli amici: Carlo Verdone, Carl Brave, Mannarino, Valerio Mastandrea-Non-Ufficiale, Ditonellapiaga; Daniele Silvestri, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli.

La cover è di Michele aka (Z)ZeroCalcare. Devo aggiungere altro? Ah sì, che stamattina ne parleremo dalle 8.45 su Rai2 e poi dalle 9 su Radio Rock».

I numerosi artisti romani prima indicati, si sono trovati tutti insieme in sala d’incisione per la cover all star dell’iconico brano di teatro canzone ‘Mamma Roma addio’ di Remo Remotti, che è uscito a mezzanotte tra il 14 e il 15 novembre con il nuovo titolo ‘Me ne andavo da quella Roma…(reloaded)’ per celebrare il centenario della nascita del poeta, attore, umorista e cantante romano, nato il 16 novembre 1924 e scomparso il 21 giugno 2015.

La copertina del singolo è stata disegnata da Zerocalcare che ha ritratto Remo Remotti tra le vie e la gente di Roma, con la sua caratteristica barba bianca, gli occhialoni neri e tanto di cappello.

A promuovere la realizzazione del brano sono state la figlia di Remotti, Federica, e la moglie, Luisa Pistoia, che prossimamente annunceranno numerose altre iniziative per il centenario.

«Ci è sembrato che il modo migliore per dare il via alla celebrazione di questo centenario fosse di riproporre la sua iconica poesia con la voce di alcuni degli artisti che incarnano oggi quella romanità di cui mio padre è stato il cantore per 90 anni, con l’obiettivo, attraverso queste voci, di fare arrivare ai giovani il suo messaggio d’arte e di vita sempre attuale», ha detto Federica Remotti all’Adnkronos.

Il brano è accompagnato da un videoclip che mescola immagini di repertorio di Remotti con le immagini di Roma e degli artisti coinvolti ritratti in sala d’incisione mentre recitano ognuno una parte del brano-poesia: apre la carrellata Carlo Verdone (che a Remo Remotti ha voluto rendere omaggio anche nella scena iniziale di “Vita da Carlo Terza Stagione”, ndr.), poi sfilano Carl Brave, Alessandro Mannarino, Valerio Mastandrea, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Tommaso “Piotta” Zanello e Luca Barbarossa, con il celebre finale (“… me ne andavo da quella Roma di merda, mamma Roma addio!”) affidato Emanuela Fanelli. Dopo di lei, a chiudere il brano, lo stesso Remotti che ‘ripete’ il finale nella versione originale. di Antonella Nesi.

Ciao, Remo

Se ne è andato in una notte di inizio estate il poeta della città eterna, quello che avrebbe accettato solo un cordoglio in versi e parolacce

di Eleonora Cianfrini

https://abitarearoma.it/ciao-remo/

