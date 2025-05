Memoria italo-argentina: la “corta vida” di Franca Jarach, desaparecido

“Prima uccideremo tutti i sovversivi, poi uccideremo i loro collaboratori, quindi i loro simpatizzanti. Poi ammazzeremo tutti gli indifferenti e infine uccideremo tutti i timidi” (Generale Iberico Manuel Saint-Jean, Governatore Militare della Provincia di Buenos Aires durante gli anni del “Processo di Riorganizzazione Nazionale” dei militari golpisti argentini [1976-1983])

*****

“Nos No Perdonamos“[Noi Non Perdoniamo”],“Nos No Olvidamos” [“Noi non dimentichiamo”] (Madres de la Plaza de Majo, Buenos Aires, Argentina)

*****

“Non è di tolleranza che c’è bisogno, ma di rispetto. Siamo tutti esseri umani.” (Vera Vigevani Jarach, Classe 1928, Madre de la Plaza de Majo)

*****

“La nobiltà più grande per gli uomini consiste nel far sorgere la loro opera in mezzo alle devastazioni sostenendola instancabilmente, in bilico fra lacerazione e bellezza.” (Ernesto Sàbato, 1911-2011. Scrittore Argentino da “Prima della Fine”, 1998)

******

“Gracias a la vida”

«….Gracias a la vida / que me ha dado tanto / me dio dos luceros / que cuando los abro / perfecto distingo / lo negro del blanco / y en el alto cielo / su fondo estrellado / y en las multitudes / el hombre que yo amo…» //.

[“Grazie alla vita, / che mi ha dato tanto, / mi ha dato due occhi, / che quando li apro / distinguo perfettamente / il nero dal bianco / e nel cielo alto / il suo sfondo stellato / e, in mezzo alla folla, / l’uomo che amo.” //].

“Gracias a la vida” e una canzone composta nel 1966 dalla cantautrice cilena Violeta Parra e pubblicata nell’Album intitolato “Las últimas composiciones”. Violeta Parra era nata il 4 Ottobre del 1917 a San Carlo (Cile) ed è annoverata tra le figure degli artisti che hanno posto le basi per il movimento culturale e musicale conosciuto comeNueva Canción Chilena.

*******

Vera Vigevani Jarach, la madre di Franca Jarach, cita spesso, nelle sue interviste, il primo verso della canzone di Violeta Parra, anche per ricordare le sofferenze che il popolo cileno ha patito e sopportato dall’11 Settembre del 1973, giorno del Golpe militare del Generale Augusto Pinochet. I militari argentini, di cui appresso scrivo diffusamente, hanno seguito con attenzione la genesi e gli sviluppi del Golpe militare cileno, attenti a non ripetere gli “errori” dei colleghi cileni, con i quali hhanno avuto molti punti di contatto non soltanto ideologici.

******

Prologo

“Cadere”

“Nel moto di caduta libera noi esseri umani sperimentiamo l’assenza di gravità. I primi 2 o 3 secondi sono in moto uniformemente accelerato: come se si fosse in assenza di peso, appunto. Nel vuoto un corpo che cade aumenta di 9,8 metri al secondo la sua velocità ogni secondo che passa: poi interviene la resistenza dell’aria, che aumenta con il quadrato della velocità stessa. È la medesima dinamica che osserviamo lanciando un sasso in mare: come l’acqua, l’aria si oppone. Il moto accelerato, poi, esaurisce piuttosto in fretta il suo slancio; in sostanza, frena. O meglio: è l’aria che lo frena, e la velocità smette così di aumentare. Dopo circa 500 metri in volo, per via della forza di attrito viscoso, quella che si chiama “velocità terminale” è praticamente raggiunta, e si stabilizza sui 190 chilometri all’ora, forse 200 in assenza di vestiti. Si può calcolare dopo quanti secondi di caduta la tua velocità si è stabilizzata, circa 12, e quanto tempo ti resta a velocità costante. Dai 4.000 metri di altezza, rimangono ancora poco più di 60 secondi – 68, per l’esattezza. È l’ultimo minuto della tua vita – un tempo eterno, un colpo di tosse della storia dell’umanità: dipende dalla prospettiva – 3.500 metri sopra la superficie del globo terracqueo. Se davvero vi lanciavano dai 4.000, come sosterrà l’ex ufficiale di corvetta della marina militare argentina Adolfo Scilingo a quasi vent’anni da questo momento, con una stima forse grossolana. Forse un giorno qualcuno proverà a calcolare da che altitudine sei caduta, considerando anche l’impatto.”.

Quella che avete appena letto è una parte del Capitolo intitolato “Cadere” del nuovo Saggio di Carlo Greppi – torinese Classe 1982, Storico, Curatore editoriale ed ex componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” – dal titolo: “Figlia Mia Vita di Franza Jarach, desaparecida” (Laterza, 2025). Il Libro comincia con la descrizione del volo in caduta libera di un corpo umano. Si tratta di una incursione nella Fisica voluta dall’Autore per descrivere, dal punto di vista scientifico, il risultato del lancio da un aereo di un essere umano, narcotizzato ma vivo, condannato ad affogare nel Mar del Plata (Oceano Atlantico Meridionale) con la benedizione di un prete, facente parte dell’equipaggio degli assassini; benedizione che avrebbe dovuto consentire al “sovversivo” di arrivare immacolato dei suoi peccati (che certo aveva commesso) davanti al Padreterno che tutto vede e sa.

“Separare l’erba cattiva dal grano”

Si tratta di quello che i militari golpisti argentini chiamavano “El Vuelo; azione che nel libro-intervista firmato dal giornalista argentino Oracio Verbinsky (in Italia “Il Volo”, per i tipi della Casa Editrice Feltrinelli) Adolfo Francisco Scilingo, ex Capitano di Corvetta della Armada, la Marina Militare Argentina, descrive nei dettagli, senza un’increspatura di pentimento nella voce, anzi chiarendo che quello era uno dei modi in cui si eliminavano i “sovversivi” (e lui ne aveva eliminati 30, gettandoli da un aereo in volo) operazione nella cui necessità, come molti altri suoi colleghi, l’ex Capitano di Corvetta aveva creduto fermamente, ritenendola assolutamente necessaria ad “hacer limpieza” (“fare pulizia”) di quella che i militari golpisti (e lui con loro) ritenevano la feccia del mondo e come tale assai pericolosa, non solo per l’Argentina (*)

“El Vuelo” ovvero: come liberarsi dei “sovversivi” in un modo spiccio

“Sono stato all’ESMA. Le voglio parlare.” Così inizia una delle interviste più importanti per la storia dell’Argentina contemporanea e per il mondo intero. Adolfo Francisco Scilingo, ex Capitano di Corvetta della Marina Militare, ex appartenete all’apparato repressivo che ha detenuto il potere in Argentina dal 1976 al 1983, confessa pubblicamente, e per la prima volta, al giornalista Horacio Verbitsky che alcuni desaparecidos venivano gettati in mare da un aereo, dopo essere stati narcotizzati.

Fino al 1995, anno in cui “Il Volo” è stato pubblicato in Argentina, solo le vittime della repressione avevano denunciato quest’orribile modalità di eliminazione dei detenuti politici. Punto di svolta nella conoscenza e nell’analisi della storia recente del Paese, “Il Volo” ha rappresentato anche uno strumento probatorio fondamentale nel corso del Processo condotto dal Giudice spagnolo Baltasar Garzón contro lo stesso intervistato. Nell’Aprile del 2005, Scilingo è stato condannato a 640 anni di carcere da un Tribunale spagnolo. Una stima molto riduttiva ha determinato in 789 il numero dei “voli della morte” partiti dalla ESMA.

******

Nota: la competenza della Audiencia (un Tribunale Speciale che ha competenza sull’intero territorio nazionale spagnolo) a giudicare i reati penali commessi dall’ex Capitano dell’Armada in Argentina, anche in assenza di qualsivoglia collegamento con la Spagna, deriva dall’operare del Principio della “Giurisdizione Universale” sui crimini internazionali, principio espressamente previsto nell’Ordinamento giudiziario spagnolo.

Anche se i “vuelos de la muerte” sono stati stimati in 789, non è dato sapere con precisione quanti dei 30mila desaparecidos argentini (297 dei quali italiani o di origine italiana), un’intera generazione, siano stati eliminati con quei voli assassini che partivano dalla ESMA, la Scuola Superiore di Meccanica della Marina Militare, il principale Centro di detenzione, tortura e morte dell’Argentina di Jorge Rafael Videla e soci, da qualche tempo trasformato in Luogo della Memoria. I “vuelos” partivano però anche da altri Centri di detenzione e tortura come l’Olimpo, la Perla e il Campito. (**)

Nota: a questo URL: https://www.archiviodesaparecido.com/) trovate, l’’Archivio Desaparecido’, un Progetto del Centro di Giornalismo Permanente, formato da giornalisti di tutta l’Italia, che raccoglie le testimonianze di una trentina tra sopravvissuti e parenti di desaparecidos italiani, tra le quali c’è quella di Vera Vigevani Jarach sulla figlia Franca:

“Se telefonando…”

E’ con uno di quei “voli” che finisce la “corta vida”, la giovane vita di Franca Jarach, 18 anni, quasi 19, una delle migliori ex allieve del Colegio Nacional, la più prestigiosa Scuola della Capitale argentina, anzi forse la migliore e militante di sinistra, rapita appena tre mesi dopo il Golpe militare, rinchiusa alla ESMA e assassinata (dopo essere stata torturata) subito dopo una telefonata fatta al padre, l’11 Luglio del 1976, metodo abituale con il quale i militari assassini cercavano di “tranquillizzare” i genitori di Franca, Vera Vigevani e Giorgio Jarach che la stavano attivamente cercando, così come facevano con gli altri parenti dei prigionieri. E solitamente quella telefonata era l’ultima cosa che al / alla prigioniero / ra era permesso fare (ma non era una cortesia, era un ordine) prima di venire assassinato / ta dai carcerieri.

Una poesia

“Es un sitio rodeado de muros sucios de crimines humanos que son solo los nuestros” [“E’ un luogo circondato di muri sudici di crimini umani che sono solo i nostri”] (Franca Jarach 1970-1971)

“A domanda, risponde”

Vera Vigevani Jarach ha raccontato che, durante gli anni della dittatura militare, i parenti dei desaparecidos avevano, una volta al mese, la possibilità di andare alla Casa Rosada, Il Palazzo del Governo, a chiedere notizie degli scomparsi. Vera ha ricordato due delle risposte che il Funzionario che l’aveva ricevuta aveva dato alla sua domanda: “Dov’è mia figlia Franca?”, fatta mostrandogli una fotografia della ragazza. La prima: “E’ bella sua figlia. Le ragazze belle le portano all’estero a fare le prostitute”. La seconda: “Signora, immagini che sua figlia sia in vacanza”.

Franca Jarach, rapita dai militari il 25 Giugno del 1976, è stata assassinata, con un “volo della morte” partito dalla ESMA, poco dopo il Luglio di quell’anno.

Inseguiti dalla Grande Storia

La Storia di Vera Vigevani Jarach, di suo marito Giorgio (morto nel 1991) e della loro figlia Franca era stata già raccontata dal regista Marco Bechis – che nell’Aprile del 1977 era stato a sua volta sequestrato dai “federales” argentini, all’uscita della Scuola dove studiava, e portato in un Centro clandestino di detenzione, noto come il “Club Atletico” – con un Docufilm del 2013 intitolato “Il Rumore della Memoria”.

Il Docufilm racconta di come la Famiglia Jarach fosse inseguita dalla grande Storia che la tallonava con intenzioni non benevole. Infatti I Vigevani, Vittorio, Lidia e le due figlie Vera e Livia, erano stati costretti, nel 1938, a lasciare l’Italia, loro ebrei, per via della Leggi Razziali fasciste, mentre il nonno di Vera, Ettore Felice Camerino, aveva deciso di restare in Italia. Verso la fine del ’43, anche lui tenta però di raggiungere la Svizzera ma a Luino, sulla “ramina” (così era chiamata la linea di confine tra Italia e Svizzera) viene arrestato. In base all’Ordine di Polizia N.5, firmato dall’allora Ministro degli Interni della RSI, Guido Buffarini Guidi (poi fucilato a San Vittore il 10 Luglio del 1945 dai partigiani) tutti gli ebrei dovevano essere arrestati. Così Camerino viene potato prima nel Carcere di Varese poi a San Vittore, a Milano e infine “parte” per Auschwitz (Matricola “S”) dove morirà il 6 Febbraio del 1944 (***).

Giunti in Argentina, I Vigevani vivranno molti anni tranquilli. Lì Vera sposerà Giorgio Jarach e lì, nel 1957, nascerà la loro unica figlia Franca. Poi, il 24 Marzo del 1976 come tutti gli altri argentini, gli Jarach incontreranno sulla loro strada i militari golpisti di Jorge Rafael Videla e la loro vita non sarà più la stessa di prima del Golpe militare.

Una fine, ma anche un nuovo inizio

Il libro di Greppi su Vera e Franca Jarach non è un libro facile da leggere, non per la sua scrittura (che è chiara e stringente) e non per la sua approssimazione (tutt’altro, si tratta di un Lavoro documentatissimo) ma perché, fin dalle prime pagine, è un Testo che ti prende, come ha preso il suo Autore, e sollecita fortemente le tue corde emozionali fino a costringerti a fermare la lettura per “prendere fiato”, prima di tornare ad immergerti tra le 0tante righe di parole che ti sprofondano nell’inferno dell’Argentina dei militari e nella sofferenza di una giovane all’alba della vita e dei suoi genitori.

La scrittrice Paola Signorino recensendo il Saggio di Greppi scrive, tra l’altro: “È un libro densissimo, stracolmo, che scava in profondità, fa male, obbliga spesso a interrompere la lettura perché le emozioni, e la commozione, devono essere accolte, capite, fatte proprie, prima di poter proseguire. Greppi sceglie di raccontare la storia di Franca Jarach, della sua famiglia, dell’Argentina della dittatura e del ritorno alla democrazia attraverso una serratissima ricerca, utilizzando un’enorme mole di materiale documentale, ma al contempo sceglie – e qui sta la forza del suo lavoro – di non celarsi. Anzi lo storico, l’uomo, si mette costantemente in discussione, indagando il senso della storia, del mestiere di storico, chiedendosi dove la ricerca si deve fermare necessariamente, perché le fonti sono “tracce” del passato che non potrà mai essere ricostruito per intero. E ancora dove, in quale momento, lo storico e l’uomo non possono che fondersi in quanto parte inscindibile della materia di cui si occupa, sapendo che questa particolare ricerca è carne viva e sanguinante. È la nostra idea di umanità e di storia su cui lo storico si interroga, e di cosa intendiamo farne: della storia, del passato, della memoria, dell’enorme dolore che spesso questi ci consegnano. Dobbiamo scegliere se dimenticarlo o se stare dalla parte di chi vuole e pretende, più di ogni altra cosa, verità e giustizia. Greppi interroga la storia e la posizione dello storico, dunque, in un libro che è al contempo intimo e personale ma assolutamente politico e pubblico.” (https://www.letteraicompagnirivista.com/figlia-mia-vita-di-franca-jarach-desaparecida/). E io mi associo a quanto lei scrive.

*****

Vera Vigevani Jarach ha oggi 97 anni ed è completamente cieca – “io non ti vedo, ma con il cuore ti vedo”, scriverà nel 2023 Vera pensando alla figlia Franca – ma nonostante tutto, continua la sua battaglia per la Verità e la Giustizia. Nonostante abbia saputo della morte della figlia Franca solo 20 anni dopo che la ragazza era stata ammazzata (la notizia le era arrivata da una sopravvissuta, Marta Alvarez, una militante montonera, la quale le racconterà che Franca era stata eliminata appena un mese dopo il suo arresto insieme ad alcuni compagni, per far posto ai nuovi arrivati nel Centro di tortura della ESMA).

Nonostante il lungo tempo trascorso (ed il grande dolore provato) dalla scomparsa e poi dall’assassinio della figlia, Vera ha continuato la lotta con le Madres de la Plaza de Majo e lo ha fatto mantenendo la sua cittadinanza italiana per tutti questi anni (ha preso la cittadinanza argentina solo a Dicembre scorso). E lo ha fatto partecipando, in prima persona, a questo incredibile processo di politicizzazione della maternità argentina rappresentato dalla Storia e dalle storie delle Madres e dalle Abuelas (le Nonne) de la Plaza de Majo.

Vera Vigevani Jarach, Classe 1928 e la figlia Franca (1957-1976)

Scrivendo dei fatti riguardanti l’Argentina ho spesso citato il proverbio porteno che recita: “Nadie nos quita lo baillado”, “Nessuno potrà toglierci quello che abbiamo ballato”, lo faccio ancora una volta perché – nonostante il negazionismo dell’attuale Presidente argentino, Javier Milei, che ha più volte affermato che i desaparecidos non sono stati 30mila (di cui solo 1500 appartenenti ai gruppi armati della guerriglia), ma “solo” 7.853 (sic!) e che parla spesso di “verità completa”, sostenendo che occorra parlare anche delle vittime della violenza terrorista dei gruppi guerriglieri argentini: un parallelo che non regge e non solo al confronto dei numeri, ma soprattutto a quello della Storia – Vera, con le Madres, continua, ancora oggi, la sua lotta e la continuerà fino a quando sugli anni della dittatura militare e sui suoi crimini contro l’umanità non sarà fatta totalmente luce, attraverso la Verità e la Giustizia Universale. E’ un processo – sostengono le Madres – inarrestabile perché appunto: “Nadie nos quita lo baillado”,

Dunque, grazie a Carlo Greppi per il suo Libro e grazie a Vera Vigevani Jarach per la sua instancabile e sacrosanta lotta.

——————–

(*) La convinzione che i “sovversivi” fossero pericolosi non era radicata solo nella mente dei militari golpisti argentini, ma si trattava di una convinzione comune anche ai militari di altri Paesi dell’America Latina al potere in diversi Paesi negli anni ’70 del ‘900. Lo era al punto tale che – con la spinta e sotto l’egida della CIA americana – i militari delle dittature al potere nei seguenti Paesi del Cono Sud dell’America Latina: Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay, Uruguay e in seguito anche Perù (dal 1978) e Brasile (dal 1980), si incontrarono, il 25 Novembre del 1975, con Manuel Contreras, Comandante in capo della DINA, la Polizia Politica cilena – in cui era inserito, con il grado di Colonnello, anche il nazifascista italiano Stefano Delle Chiaie, fondatore del Gruppo nazifascista di Avanguardia Nazionale – a Santiago del Cile, dove fu ufficialmente data forma al “Plan Condor”. Il Piano aveva lo scopo inizialmente di promuovere lo scambio di informazioni riguardanti i dissidenti di quei regimi militari e, successivamente, di perfezionare la collaborazione tra quei diversi governi per la violenta eliminazione degli oppositori, anche presunti, di quelle dittature militari.

(**) «I voli furono comunicati ufficialmente da Mendía (viceammiraglio della Armada, la marina militare) pochi giorni dopo il golpe militare del marzo 1976. Ci è stato spiegato che le procedure per lo smistamento dei sovversivi nell’Armada si sarebbero svolte senza uniformi, indossando solo scarpe da ginnastica, jeans e magliette. Ci ha spiegato che nell’Armada i sovversivi non sarebbero stati fucilati, giacché non si volevano avere gli stessi problemi avuti da Franco in Spagna e Pinochet in Cile. E neanche bisognava “andare contro il Papa”, ma è stata consultata la gerarchia ecclesiastica ed è stato adottato un metodo che la Chiesa considerava cristiano, ossia gente che si alza in volo e non arriva a destinazione. Davanti ai dubbi di alcuni marinai, si è chiarito che “i sovversivi sarebbero stati buttati nel bel mezzo del volo”. Di ritorno dai voli, i cappellani cercavano di consolarci ricordando un precetto biblico che parla di “separare l’erba cattiva dal grano”.» (parte della testimonianza dell’ex Capitano di Corvetta dell’Armada Adolfo Francisco Scilingo rilasciata, senza alcuna costrizione, al giornalista argentino Oracio Verbinski).

(***) Partendo dalla sua esperienza di prigioniero dei militari argentini, Marco Bechis, Classe 1955, girerà, nel 2000, il Film “Garage Olimpo”. Nel 2002 seguirà il Film “Figli Hijos”, sul dramma dei neonati (stimati in oltre 500) strappati alle madri prigioniere nei Centri di tortura subito dopo il parto è dati in adozione spesso agli stessi torturatori delle madri perché li “salvassero” dal comunismo. Ad oggi 130 di quei bambini e di quelle bambine sono stati restituiti ai loro zii e nonni perché potessero conoscere la loro vera famiglia di origine e la loro vera storia. Nel 2021, Marco Bechis scrive il Romanzo-confessione “La Solitudine del Sovversivo” (Guanda) nel quale, partendo dalla sua condizione di sopravvissuto che si sente un usurpatore, un traditore, perché uscito vivo dall’inferno dei militari, arriva a comprendere di essere solo e soltanto una vittima restituita al mondo con il peso della sua solitudine di “sovversivo”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.