Memoria siciliana: la strage di Capaci il 24 maggio

“Minchia signor tenente / Faceva un caldo che se bruciava / La provinciale sembrava un forno / C’era l’asfalto che tremolava / E che sbiadiva tutto lo sfondo / Ed è così, tutti sudati / Che abbiam saputo di quel fattaccio / Di quei ragazzi morti ammazzati / Gettati in aria come uno straccio / Caduti a terra come persone / Che han fatto a pezzi con l’esplosivo / Che se non serve per cose buone / può diventare così cattivo / che dopo quasi non resta niente / Minchia signor tenente //” (Giorgio Faletti, “Signor Tenente”, 1994)

*****

Giorgio Faletti (1959-2014) scrive la canzone “Signor Tenente” e la presenta (ed esegue) al Festival della Canzone Italiana di Sanremo, del 1994. E quel Festival, con quella canzone, lo vince. Si tratta di un testo più che cantato, parlato. Vi si raccontano il lavoro dei Carabinieri, le molte volte che quel lavoro è finito in tragedia a cominciare dalla strage di Peteano del 1972, ma anche altro, sebbene questo “altro”. “Altro” celato tra le righe del testo, ma abbastanza scopertamente da riferire all’attentato terroristico di due anni prima, avvenuto a Capaci (Palermo), il 23 Maggio del 1992.

In quell’attentato persero la vita il Giudice Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei Magistrato, e tre Agenti della Polizia di Stato, che erano la scorta di Falcone: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Esattamente 57 giorni dopo quella strage, esattamente il 19 Luglio, se ne presentò un’altra che – in Via Mariano D’Amelio (Palermo) si porterà via la vita del Giudice Paolo Borsellino e dei cinque Agenti della Poluizia di Stato che erano la sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

Quelle del testo di Faletti sono parole dure (qui l’integrale. https://www.youtube.com/watch?v=ClvgZL0mUak) ma le ho ritenute utili a ricordare, il 33° Anniversario di quella strage mafiosa (ma anche fascista e “di Stato”) che oggi porto alla vostra attenzione, con le righe che seguono.

******

33 anni sono un mucchio di mesi, di giorni e di ore. Insomma, si tratta di un sacco di tempo a disposizione per riflettere, ripensando a quel Sabato 23 Maggio 1992, il giorno della strage di Capaci (dove ero? Con chi? Che facevo? Che cosa ho pensato, saputo della strage?) e soprattutto per mettere a posto – a distanza di molto tempo – i pezzi di un puzzle che – passati oltre tre decine d’anni – ha ancora alcune caselle “vuote” (leggi alcuni lati oscuri) che ancora oggi si vogliono tenere al buio.

Ad onor del vero, devo confessare che quando – per la prima volta – ho sentito quella canzone (e non era la sera di quel Festival di Sanremo del 1994) i suoi versi non mi erano piaciuti. L’ho riascoltata mentre preparavo queste righe e l’effetto è stato diverso, ché il tempo passato, la migliore conoscenza e comprensione delle cose e magari una maggiore attenzione prestata alle sfumature della canzone e della storia che racconta, possono cambiare di molto la percezione che si ha di un qualcosa.

Dentro quelle parole, infatti, non c’è solo la denuncia delle condizioni di lavoro dei Carabinieri, spesso dure, ma anche un richiamo a ricordare quale fosse il clima politico di quel 1994, tempo in cui ancora non si era smaltito l’orrore di Capaci e di Via D’Amelio e nemmeno erano finiti nel dimenticatoio gli attentati mafiosi al patrimonio artistico del Paese, con morti e feriti).

Un’attenzione a quei fatti niente affatto richiamata dai molti osservatori e commentatori di quel testo (non solo facenti parte del mondo musicale) ché altrimenti troppe domande sarebbero venute a galla e avrebbe preteso risposte e spiegazioni imbarazzanti, per molti personaggi politici di allora e per importanti pezzi dello Stato, allora berlusconiano.

Tra le molte domande possibili ne pongo una: quell’attentato fu solo ed esclusivamente di mafia (come si sosterrà da più parti e non solo governative) oppure altri personaggi vi presero parte attiva e, a cose fatte, si tentò di nascondere questo aspetto assai scomodo di quella faccenda criminale?

L’aspetto di quella “faccenda nera” a cui mi riferisco (noto anche come quello delle “doppie mani”) e assai controverso e affinché quella qui rappresentata non appaia come una posizione “ideologica”, lascio la parola (meglio lo spazio) ad una pagina del Sito web “ANTIMAFIA” in cui la giornalista Stefania Limiti – Autrice del Volume “Doppio, Livello”, edito da Chiarelettere nel 2013 – è intervistata dall’Agenzia Giornalistica ANSA sui retroscena della strage di Capaci.

******

Capaci, Stefania Limiti: ‘Due mani per la strage del ’92’

Roma. Ci sono i fascisti, la “doppia mano” per l’esplosivo e Gladio al centro dell’interesse della Dda di Caltanissetta che ha riaperto il fascicolo della strage di Capaci per individuare responsabilità oltre quelle di Cosa nostra. Alcuni di questi temi sono presenti in un libro della giornalista Stefania Limiti, Doppio Livello edito da Chiarelettere, intervistata oggi.

L’ultimo capitolo del suo lavoro si chiama False bandiere a Capaci: cosa significa?

Ho tentato di ricostruire la strage in cui morì Giovanni Falcone attraverso documenti giudiziari, e la ‘sollecitazione’ di un ex appartenente alla Gladio siciliana, individuando per quanto possibile il ‘doppio livello’ di quell’attentato che ormai viene pienamente considerato uno degli episodi della lunga strategia della tensione che ha destabilizzato l’Italia. La ricostruzione mi porta a dire che a Capaci non c’erano solo gli uomini di Totò Riina: quella è solo una ‘falsa bandiera’. Altre presenze hanno garantito il pieno ‘successo’ della strategia stragista, secondo un modulo usato anche in altre tragiche vicende.

Quali sono gli elementi che ‘parlano’ di altre presenze?

L’analisi degli esplosivi fatta a suo tempo dal pm Luca Tescaroli indicava già l’utilizzo di sostanze non compatibili con quelle usate dalla mafia. Non dobbiamo poi dimenticare che Totò Riina aveva pianificato l’assassinio di Falcone a Roma ma qualcuno gli chiese di cambiare programma, occorreva la strage. Chi gli ha dato assicurazioni? Il vecchio capo non lo ha mai voluto dire, dovrebbe ammettere di essere stato ‘giocato’ ma ha lasciato ben intendere che non hanno fatto tutto da soli. Il suo avvocato, Luca Cianferoni, come riporto nel libro, dice che “la strage di Capaci è al 90 per cento di mafia, il resto lo hanno messo gli altri, per quella di via D’Amelio siamo al 50 e 50 per cento e per le stragi sul continente è1992-1003, Ndr.] la percentuale scende vertiginosamente. Inoltre, c’è Pietro Rampulla: il mafioso di Mistretta è considerato l’artificiere del gruppo stragista ma non e’ li’ quel giorno. Rampulla è cresciuto alla scuola di Ordine Nuovo”.



Qual’è il significato della nuova inchiesta?

Enorme, perchè per la prima volta si potrebbe portare alla sbarra il ‘doppio livello’ dello stragismo, quello che rimanda ai concorrenti esterni che sono sempre presenti quanto una strage o un delitto politico, hanno un impatto sulla vita del paese e ne determinano il futuro”.

(Fonte: ANSA)

*****

Sempre sui retroscena di quella strage siciliana, altre fonti autorevoli – come, ad esempio, l’ex Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, il Dr. Roberto Scarpinato – hanno dichiarato che il fascista Stefano Delle Chiaie si trovava in Sicilia al tempo della strage di Capaci. Nel Maggio del 2022, Scarpinato dichiara, infatti, a Rai News 24:

“Noi già dopo le stragi abbiamo indagato Stefano Delle Chiaie unitamente a Licio Gelli, a Salvatore Riina e altri soggetti, perché secondo noi coinvolti in un progetto di destabilizzazione dello Stato connesso alla strategia stragista. Nel maggio del 2001 fummo costretti ad archiviare, perché non avevamo elementi sufficienti. Ma successivamente sono state acquisite importanti risultanze processuali che noi non conoscevamo“. “Inoltre è stato acquisito anche un documento ufficiale redatto nel 1992 con il quale si comunicava a più autorità che Stefano Delle Chiaie, nella primavera del 1992, era venuto a Palermo si era incontrato con boss mafiosi, ed era coinvolto nella strage di Capaci. È un documento del 1992 che è stato riscoperto soltanto recentemente”. (Fonte: https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/309-topnews/89833-scarpinato-un-documento-dice-che-delle-chiaie-era-coinvolto-nella-strage-di-capaci.ht ).

*****

Dunque, di nuovo con la strage di Capaci si ripete il copione già sperimentato il primo Maggio del 1947 quando, a Portella della Ginestra (Piana degli Albanesi), i mafiosi di Salvatore Giuliano, validamente coadiuvati dai fascisti della Decima MAS di Junio Valerio Borghese, attaccano con armi da fuoco un corteo di contadini, uccidendone undici. Lo stesso copione si ripeterà il 6 Gennaio del 1980, a Palermo, quando i fascisti dei NAR, Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, in trasferta in Sicilia, ammazzeranno a colpi di pistola l’allora Presidente della Giunta Regionale, Onorevole Piersanti Mattarella.

In queste storiacce nere dunque si intrecciano prove di unità d’azione e favori tra mafiosi, fascisti, “gladiatori” e Servizi cosiddetti “deviati” (Memento, a mero titolo di esempio, la sparizione dell’Agenda Rossa di Paolo Borselino, appena dopo lo scoppio della bomba di Via Mariano D’Amelio) mentre lo Stato resta, apparentemente, alla finestra, per poi piangere lacrime di coccodrillo. (*)

*****

Nella sua canzone del 1994, Giorgio Faletti, cantava ancora: “Ma qui diventa sempre più dura / quando ci tocca di fare i conti / con il coraggio della paura //.

Ecco e proprio “il coraggio della paura” che ha animato la vita e l’azione di uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (che avevano piena coscienza di quanto la loro vita fosse in pericolo) e degli Agenti della Polizia di Stato che nei due attentati terroristici di Capaci e di Via Mariano D’Amelio sono stati ammazzati (solo per fare alcuni esempi virtuosi e per fortuna non i soli) deve farci oggi riflettere su quanto accadde 53 anni fa e far sì che il doveroso ricordo di quel fatto sanguinoso non resti fine a sé stesso, ma si trasformi, ogni giorno, in azione concreta per il cambiamento, certamente in meglio, dello stato di cose presenti.

(*) Riguardo la presenza di “tecnici” dei Servizi sul luogo della strage di Capaci, prima dello scoppio dell’esplosivo – come ha precisato, nel 2019, l’allora Pubblico Ministero Nino Di Matteo – «Ci sono ancora indagini in corso per capire se insieme a uomini della mafia ci fossero soggetti che avrebbero potuto aiutare a realizzare quell’attentato tecnicamente così difficile. È un attentato davvero clamoroso e difficile da preparare. Nella visione di chi l’ha fatto è riuscito benissimo. Sono morti coloro i quali dovevano morire, ma non vennero provocate conseguenze nei confronti degli altri che passavano per la strada.Un’operazione criminale perfettamente riuscita.». .(Fonte: https://ilsicilia.it/strage-di-capaci-nuove-rivelazioni-coinvolta-una-donna-dei-servizi-segreti-libici/).

Occorre ancora ricordare che, nel 2021, il giornalista Lirio Abbate scrive un Libro d’inchiesta intitolato “Faccia di Mostro” (pubblicato da Rizzoli) nel quale tratteggia, con dovizia di particolari, la figura di un killer di mafia che era stato un Agente della Polizia di Stato (operava nella Squadra Mobile di Palermo, allora diretta fino al 1977 da Bruno Contrada) e poi dei Servizi; era stato figura di spicco in molti omicidi eccellenti (anche di suoi ex colleghi polizotti) e in un precedente tentativo (quello dell’Addaura) di assassinare il Giudice Falcone.

Si tratta di Giovanni Pantaleone Aiello, noto come “Faccia di Cane” o “Faccia di Mostro”, per via di uno sfregio permanente conseguente ad una fucilata che lo aveva colpito in pieno viso, durante un’azione di servizio in Sardegna. Abbate – che era stato tra i primi giornalisti ad arrivare a Capaci quel 23 Maggio del 1992 – documenta la presenza a Capaci anche di “Faccia di Mostro”, allora già ex agente dei Servizi e killer di mafia, ma rimasto “anello di collegamento” tra i Servizi e la mafia. Ajello morirà d’infarto, nel 2017, sulla spiaggia di Montauro, del paesino calabrese dove viveva e il suo corpo verrà cremato.

