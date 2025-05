Metro A, arriva il treno per il Giubileo

Oltre 1300 bambini hanno partecipato questa mattina, al Teatro Brancaccio di Roma, all’evento di chiusura del concorso scolastico “Un treno per il Giubileo”, un’idea di ATAC rivolta a tutte le classi delle scuole primarie della Capitale con lo scopo di coinvolgere i giovani studenti in un progetto creativo per contribuire in modo originale alle celebrazioni dell’Anno Santo.

Nel corso dell’anno, le scuole elementari di Roma hanno realizzato e consegnato ad ATAC i loro elaborati. La maggior parte delle scuole ha prodotto un disegno per ciascuna classe, frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto tutti gli alunni.

I 340 disegni selezionati che meglio rappresentano lo spirito dell’iniziativa, sono stati utilizzati per decorare il “Treno per il Giubileo”, personalizzando sia la livrea esterna che gli spazi interni del mezzo che viaggerà da oggi e per tutto l’anno giubilare lungo la Linea A della metropolitana.

Questi disegni sono stati inoltre raccolti in un libro che ATAC donerà a tutte le classi partecipanti. Nei disegni emergono visioni autentiche e sorprendenti: la Città Eterna, vibrante di storia e colori, e il trasporto pubblico come arteria pulsante della Capitale.

Alcuni disegni raccontano l’evento giubilare, visto come occasione di incontro, solidarietà e inclusione; altri mostrano la città in continua trasformazione. Poi ci sono i disegni più focalizzati sul trasporto pubblico, che viene rappresentato come il grande motore della nostra città.

I numeri dell’iniziativa – Il progetto “Un treno per il Giubileo” ha coinvolto un totale di 386 classi, 53 istituti scolastici e oltre 7.000 bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni. Nel libro e sul treno saranno esposti 340 disegni, selezionati tra i 1.741 elaborati ricevuti.

La premiazione al Teatro Brancaccio – L’evento andato in scena questa mattina, è stato condotto dal celebre artista Max Giusti, affiancato da un team di animatori che si sono occupati dell’intrattenimento iniziale e della gestione dei vari momenti durante l’intera manifestazione.

Dopo uno spettacolo di magia, i saluti delle Istituzioni presenti, tra i quali gli assessori di Roma Capitale, alla Mobilità Eugenio Patanè e alla Scuola Claudia Pratelli, insieme al Presidente di ATAC, Giovanni Mottura.

A conclusione dell’evento è poi intervenuto a sorpresa il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a cui è stato consegnato il primo libro “Un treno per il Giubileo”.

Il libro “Un treno per il Giubileo” – Il libro, consegnato in anteprima al Sindaco Roberto Gualtieri, raccoglie i 340 disegni selezionati, tra i più rappresentativi di quelli ricevuti. È suddiviso in quattro sezioni e include, nell’introduzione, i contributi della curatrice, del Sindaco di Roma e dei vertici di ATAC.

