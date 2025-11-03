Metromare in tilt, Astral promette il cambio di passo

Treni fermi, banchine gremite e pendolari esasperati. È stata un’altra giornata da dimenticare per chi viaggia sulla Metromare, la linea che collega la Capitale al litorale.

Giovedì 30 ottobre un guasto improvviso alla rete in fibra ottica ha mandato in tilt l’intero sistema di controllo tra San Paolo e Acilia, paralizzando il servizio per ore e scatenando la rabbia degli utenti.

Ora Astral prova a voltare pagina. L’azienda, che gestisce la linea insieme a Cotral e alla Regione Lazio, ha annunciato l’avvio di un nuovo protocollo di emergenza, pronto a entrare in vigore entro novembre.

“L’obiettivo è garantire sicurezza e continuità del servizio – spiegano da Astral –. In caso di guasto, la circolazione potrà rallentare, ma non sarà più interrotta del tutto”.

Il guasto di fine ottobre, sottolinea l’azienda, è stato risolto “in circa due ore” grazie all’intervento dei tecnici, ma il Comitato pendolari Roma-Lido non ha risparmiato critiche: “Astral non è in grado di gestire segnalamento e alimentazione, i convogli viaggiano a passo d’uomo per motivi di sicurezza”, hanno denunciato.

Da qui la decisione di correre ai ripari con un piano di rinnovamento infrastrutturale: nuova linea aerea elettrica, modernizzazione dei sistemi di segnalamento, manutenzione rafforzata e treni revisionati.

“Siamo consapevoli delle difficoltà vissute dai pendolari – afferma Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral – ma stiamo lavorando per trasformare la Metromare in una linea moderna, sicura ed efficiente. La sicurezza non deve mai fermare la città”.

Martedì 4 novembre è in programma un vertice con il Comitato pendolari e la Regione Lazio. Un incontro che si preannuncia teso, ma anche decisivo per il futuro di una linea che, tra promesse e disagi, continua a essere la spina nel fianco del trasporto romano.

