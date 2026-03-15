Minacce a Lotito, scritte choc sul muro della parrocchia: “qui sei benvenuto solo coi piedi davanti”

Non è la prima volta che il presidente biancoceleste finisce nel mirino della contestazione, ma la scelta del luogo e il tono del messaggio hanno superato il livello della critica sportiva per sfociare nell’intimidazione pura.

Sulla parete della parrocchia di San Frumenzio è apparsa nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, tracciata con vernice spray azzurra, una scritta che non lascia spazio a interpretazioni: un “benvenuto” condizionato alla morte del destinatario, con un macabro riferimento al rito funebre.

L’intervento della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vescovio, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili del gesto.

Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire quando sia stata realizzata la scritta e da chi.

Indagini in corso

Al momento non si esclude alcuna pista. L’episodio potrebbe essere collegato al clima di tensione che spesso accompagna il mondo del tifo calcistico nella Capitale, anche se saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a chiarire l’origine del gesto.

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