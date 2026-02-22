Montagnola, la sfida per l’Ambassade non si ferma: nuovo presidio per riaprire lo storico cinema

Il silenzio della politica non ferma la voce del quartiere. A otto mesi dall’ultima assemblea, gli attivisti del Progetto Ambassade tornano a farsi sentire con un nuovo appuntamento: un presidio pubblico fissato per il 6 marzo alle 17:30, proprio davanti alle serrande abbassate della storica sala di via Accademia degli Agiati.

Al centro della protesta c’è lo stallo istituzionale. Nonostante una mozione presentata da tempo e il sostegno incassato dal Municipio VIII, la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca non ha ancora calendarizzato la discussione sul futuro della struttura, chiusa ormai dal 2020.

L’idea portata avanti da un collettivo di studenti universitari e liceali non è quella di una semplice riapertura nostalgica, ma di una completa rigenerazione funzionale. Il piano prevede la trasformazione dell’Ambassade in un polo culturale polivalente:

Per rendere il progetto solido, il comitato punta al patrocinio pubblico di Roma Capitale, una garanzia necessaria per gestire i costi e assicurare che lo spazio resti un bene comune aperto a tutti, sottraendolo al rischio di speculazioni o all’abbandono definitivo.

Il presidio del 6 marzo rappresenterà dunque un termometro importante per misurare la tenuta della mobilitazione in un quartiere, la Montagnola, che non sembra disposto a rassegnarsi alla perdita del suo ultimo presidio culturale.

