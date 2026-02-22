Montagnola, la sfida per l’Ambassade non si ferma: nuovo presidio per riaprire lo storico cinema
Al centro della protesta c’è lo stallo istituzionale. Il 6 marzo nuova assemblea pubblica
Il silenzio della politica non ferma la voce del quartiere. A otto mesi dall’ultima assemblea, gli attivisti del Progetto Ambassade tornano a farsi sentire con un nuovo appuntamento: un presidio pubblico fissato per il 6 marzo alle 17:30, proprio davanti alle serrande abbassate della storica sala di via Accademia degli Agiati.
Il muro della Regione
Al centro della protesta c’è lo stallo istituzionale. Nonostante una mozione presentata da tempo e il sostegno incassato dal Municipio VIII, la Giunta regionale guidata da Francesco Rocca non ha ancora calendarizzato la discussione sul futuro della struttura, chiusa ormai dal 2020.
“La Giunta continua da otto mesi a non voler fissare una data per parlare dell’Ambassade”, denunciano gli attivisti. “Non abbiamo mai smesso di pensare a come dare il nostro contributo, ma ora pretendiamo che la nostra proposta venga discussa”.
Il progetto: non solo cinema, ma polo intergenerazionale
L’idea portata avanti da un collettivo di studenti universitari e liceali non è quella di una semplice riapertura nostalgica, ma di una completa rigenerazione funzionale. Il piano prevede la trasformazione dell’Ambassade in un polo culturale polivalente:
-
Aula studio: uno spazio vitale per gli studenti del quadrante.
-
Eventi culturali: salvaguardia della proiezione cinematografica integrata a incontri e dibattiti.
-
Scambio intergenerazionale: laboratori dove gli anziani del quartiere possano trasmettere competenze e saperi ai più giovani.
La ricerca della sostenibilità
Per rendere il progetto solido, il comitato punta al patrocinio pubblico di Roma Capitale, una garanzia necessaria per gestire i costi e assicurare che lo spazio resti un bene comune aperto a tutti, sottraendolo al rischio di speculazioni o all’abbandono definitivo.
Il presidio del 6 marzo rappresenterà dunque un termometro importante per misurare la tenuta della mobilitazione in un quartiere, la Montagnola, che non sembra disposto a rassegnarsi alla perdita del suo ultimo presidio culturale.
