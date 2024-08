Monteverde, task force anti-degrado: la Polizia arresta spacciatore e riqualifica aree critiche

Nel quadro delle operazioni anti-degrado coordinate dalla Questura di Roma, secondo le linee guida del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, è stata condotta un’importante operazione nel quartiere Monteverde.

L’intervento, volto a intensificare il controllo del territorio e a riqualificare zone critiche, ha visto la collaborazione di diverse forze dell’ordine e enti locali, puntando a contrastare lo spaccio di droga e a ristabilire la sicurezza urbana.

L’operazione ha coinvolto aree sensibili come il Giardino Gattinoni, via Ettore Rolli, piazzale Dunant, via Saffi, largo Toia e i giardini interni all’Ospedale San Camillo.

In particolare, in stretta collaborazione con la direzione dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, è stata prestata assistenza a soggetti fragili trovati nei giardini del nosocomio.

Il XII Distretto Monteverde, insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, Carabinieri, Guardia di Finanza, il nucleo assistenza emarginati della Polizia Locale Roma Capitale, AMA e ARETI, ha condotto le operazioni.

Grazie all’impiego dei cani antidroga della Polizia di Stato, nei giardini Gattinoni sono stati rinvenuti alcuni grammi di stupefacenti. In quest’area, due cittadini italiani e un romeno hanno ricevuto l’ordine di allontanamento emesso dal Questore di Roma.

Nel contesto della lotta allo spaccio, gli agenti del XII Distretto, in collaborazione con la Squadra Mobile, hanno arrestato un 42enne trovato in possesso di cocaina, nascosta nella sua abitazione dopo essere stato fermato in strada.

Oltre all’arresto, l’operazione ha portato al controllo di otto esercizi commerciali, con la conseguente emissione di quattro sanzioni amministrative.

Le aree interessate sono state bonificate e ripulite dalle aziende specializzate, che hanno raccolto e smaltito rifiuti e materiali abbandonati.

In totale, sono state controllate oltre 130 persone e 30 veicoli, segnando un altro passo avanti nella lotta al degrado e alla criminalità nel quartiere.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙