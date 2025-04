Morte Papa Francesco, il governo proclama 5 giorni di lutto nazionale: ecco cosa comporta

Nel silenzio composto che accompagna i grandi momenti della storia, l’Italia ha ufficialmente aperto i cinque giorni di lutto nazionale in memoria di Papa Francesco, il Pontefice che ha segnato un’epoca, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di milioni di fedeli in ogni parte del mondo.

All’indomani della sua scomparsa, il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi per affrontare con tempestività e sobrietà le delicate questioni legate alla mobilità, all’accoglienza e alla sicurezza, in vista dell’afflusso imponente di fedeli e leader internazionali che si riverseranno a Roma per i funerali del Santo Padre, previsti per sabato 20 aprile.

A comunicarlo, con tono solenne, è stato il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, parlando ai giornalisti al termine della riunione straordinaria del Governo:

“Abbiamo adottato il provvedimento che consente al Capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, di occuparsi della gestione complessiva delle attività logistiche fino all’elezione del nuovo pontefice. La sua sarà una figura commissariale, opererà anche in regime di deroga.”

A disposizione del Dipartimento sono stati già stanziati 5 milioni di euro per i primi interventi urgenti. Il piano prevede la piena collaborazione con il Prefetto di Roma, a cui restano affidate le misure di ordine pubblico.

La macchina organizzativa, come già avvenuto in occasione di eventi analoghi, è pronta ad affrontare una delle settimane più complesse e sentite dal punto di vista emotivo e operativo.

Musumeci ha voluto sottolineare il clima di rispetto e responsabilità collettiva che dovrà contraddistinguere i prossimi giorni:

“Le manifestazioni per il 25 aprile restano confermate, ma sarà fondamentale che si svolgano con la sobrietà che la circostanza impone.”

La risposta del Paese si estende anche al mondo dello sport. La Lega Serie A ha comunicato la sospensione di tutte le partite previste per sabato, giorno dei funerali.

Resteranno ferme, in segno di cordoglio, sfide cruciali come Inter-Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma. Il campionato riprenderà regolarmente dalla domenica.

Nel frattempo, Roma si prepara a vivere giorni di raccoglimento e memoria. Le strade intorno a San Pietro sono presidiate da un dispositivo straordinario di sicurezza. Il cuore della cristianità accoglie, ancora una volta, il dolore e la preghiera del mondo intero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.