Mostra mercato in via dei Castani con l’Ars Ludica

Ritorna domenica 23 giugno 2019 la mostra mercato in via dei Castani, tratto San Felice via dei Glicini con animazione ludico-culturale organizzato dall’associazione Ars Ludica..

Si ripropone nel pomeriggio uno spaccato del Salento in omaggio a tutti gli abitanti meridionali che vivono nel quartiere di Centocelle da anni dando altresì uno sviluppo economico favorendone la crescita. Centocelle è un quartiere di Roma sud est di alta rilevanza commerciale.

Il programma dell’iniziativa prevede

alle ore 10,30-12,30: Favole per bimbi. Canta con Biancaneve. Musica e realizzazione “Un fiore per la mamma.

dalle 16 Tarantella Live con coinvolgimento del pubblico

L’associazione ARS LUDICA propone ai cittadini ogni quarta domenica del mese una. mostra mercato di artigianato oggettistica libri e prodotti tipici in un contesto partecipativo tra favole per bambini i e danze popolari rendendo festosa la giornata. Non un mercato però ma una giornata di gioia tra ricordi e tradizioni.

La presidente dell’Ars Ludica Anna Capasso in ogni attività e manifestazione esalta le tradizioni popolari del nostro paese sia attraverso corsi di balli popolari che di arte figurative ed itinerari culturali in tutta Italia .

