Mostra/Mercato in via Tiburtina venerdì 30 gennaio

Venerdì 30 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 19.30, ancora una Mostra/Mercato, in via Tiburtina, sul marciapiede che va da via delle Cave di Pietralata fino a via B. De Ritis.

L’evento, organizzato, dall’Associazione “Araba Fenice III” (di Fabiana e Patrizia) riguarderà Stand di Artigianato, Commerciale e Prodotti Tipici.

Ormai queste iniziative sono una presenza molto gradita dagli abitanti del nostro quartiere, tanto che molte persone chiedono, anche all’autore del presente articolo, la conferma di quando si terrà il prossimo.

Allora, vi aspettiamo in via Tiburtina per passare una giornata diversa, curiosare tra gli stands e, come diciamo sempre, incontrare persone che, magari, non vedete da molto tempo e scambiare con loro due piacevoli chiacchiere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.