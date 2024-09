Mostra personale di Franco Fortunato per i suoi 40 anni di attività

Giovedì 19 settembre alle ore 17:30 presso la galleria Edarcom Europa in via Macedonia 12 a Roma (zona Appio Latino), verrà inaugurata la mostra personale di Franco Fortunato dal titolo “Vagabondo”, a cura di Francesco Ciaffi e Alice Crisponi.

Franco Fortunato presenta oltre trenta dipinti nei quali i grandi temi del suo dizionario pittorico vengono rivisitati allo scopo di tracciare un itinerario capace di ripercorrere gli oltre quarant’anni di carriera espositiva in ambito nazionale e internazionale.

Alice Crisponi, nel testo in catalogo, osserva che “La sua arte ci gratifica, nonostante non fornisca una risposta a tutte le nostre domande, anzi, acuisce il nostro desiderio di avventura, ma lo fa traghettandoci in acque sicure e in cieli sereni, dove il senso del mondo sembra così semplice e vicino, e dove tutto è blu come il mare ma profondo come il cielo”.

La mostra prende spunto dall’iconico personaggio del Vagabondo che, come scrive Francesco Ciaffi nell’altro testo in catalogo, “attraverso questo infinito viaggio tra mondi e cieli che si guardano e si capovolgono, rovesciando schemi e regole che sembrano inamovibili, suggerisce un nuovo modo di percepire la realtà”.

La mostra, visibile con ingresso libero fino al 12 ottobre, è inserita nel calendario degli eventi per la Ventesima Giornata del Contemporaneo, la grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e realizzata con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e la collaborazione della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

INFORMAZIONI

MOSTRA: Franco Fortunato | Vagabondo

PERIODO: 19 settembre – 12 ottobre 2024

INDIRIZZO: Via Macedonia 12, Roma (San Giovanni – Appio Latino)

INAUGURAZIONE MOSTRA: Giovedì 19 settembre 2024 ore 17:30-20:00

ORARIO MOSTRA: da lunedì a sabato ore 10:30/13:00 e 15:30/19:30

INGRESSO MOSTRA: Libero

INFO: 06 7802620 – www.edarcom.it

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙