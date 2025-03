Municipi VIII e XI: modifiche per la linea bus 780, attivata la 96

Novità per le linee bus che transitano nel territorio dei Municipi VIII e XI. Da pochi giorni è in strada la 96, mentre la 780 ha cambiato percorso. Tutt’e due le linee attraversano il Ponte dell’Industria – noto anche come “Ponte di Ferro” – che ha riaperto dal 20 marzo.

La linea 96 sostituisce la 718 (disattivata) e si muove tra Corviale (largo Reduzzi), la stazione Piramide/Metro B e la stazione Ostiense/piazzale del Partigiani, lungo la corsia preferenziale di via Portuense.

Nei giorni feriali prime partenze da entrambi i capolinea alle 5.28; ultime corse sempre da entrambi i capolinea a mezzanotte. Nei festivi, prime corse alle 6, ultime alle 22.30.

La 780 invece, dopo la modifica al percorso, raggiunge la stazione metro di Piramide e il nuovo capolinea di piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense (che quindi sostituisce il capolinea di stazione Trastevere).

Con l’attivazione della linea 96 e la modifica del 780, nei quartieri Marconi e Ostiense ci sono sei nuove fermate. Disattivata, invece, la linea 023: le destinazioni sono servite dai collegamenti 128, 701, 089, 808, 246.

I dettagli completi sugli itinerari e le fermate sono disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

