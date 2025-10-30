Municipio I e Plastic Free uniscono le forze: nasce un patto per un Centro più pulito e sostenibile

Meno plastica, più partecipazione. È questa la missione del protocollo d’intesa firmato tra il Municipio Roma I Centro e Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato che da anni combatte l’inquinamento da plastica in tutta Italia.

L’accordo, valido per due anni, punta a rendere più verde e vivibile il cuore della Capitale attraverso azioni concrete di tutela ambientale e sensibilizzazione che coinvolgeranno cittadini, scuole e associazioni.

Pulizie straordinarie nei parchi e nelle piazze, giornate di raccolta rifiuti, campagne di informazione sul corretto conferimento, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, passeggiate ecologiche e turistiche, fino al monitoraggio dell’abbandono dei rifiuti: sono solo alcune delle attività previste.

«Questo protocollo – spiega la presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi – rappresenta un passo importante verso una collaborazione più stretta tra istituzioni e associazioni del territorio. Plastic Free è una realtà che da anni promuove con passione la cultura della sostenibilità e della responsabilità collettiva. Insieme vogliamo rendere più puliti i nostri quartieri e sensibilizzare i cittadini, a partire dai più giovani, sull’importanza di ridurre l’uso della plastica e di prendersi cura del proprio ambiente quotidiano».

Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente, Stefano Marin: «Siamo convinti che la tutela del decoro urbano e dell’ambiente passi anche dalla partecipazione attiva dei cittadini. Con questo protocollo vogliamo favorire azioni concrete, condivise e continuative che rendano il nostro territorio un laboratorio di buone pratiche ecologiche, valorizzando il ruolo del volontariato ambientale».

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di promozione di comunità sostenibili e inclusive, in linea con le politiche ambientali di Roma Capitale e con i principi di sussidiarietà e partecipazione attiva sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto di Roma Capitale. Un impegno che guarda al futuro, per costruire – anche partendo dai piccoli gesti – una città più pulita, consapevole e solidale.

