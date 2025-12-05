Municipio IV, al via il concorso social “Un Presepe per la Pace”

Parte la prima edizione del concorso “Un Presepe per la Pace – Municipio Roma IV”, finalizzato alla valorizzazione del presepe all’interno della comunità municipale quale elemento artistico e storico-culturale ed espressione concreta di una visione positiva dell’umanità.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i cittadini, gruppi informali, associazioni, scuole ed enti che allestiranno un presepe nel territorio del Municipio IV.

Il concorso si svolgerà interamente online attraverso la pubblicazione delle immagini sulla pagina Facebook istituzionale del Municipio e la votazione delle opere ammesse sarà effettuata mediante attribuzione di “Mi piace”.

L’opera che otterrà il maggior numero di preferenze entro le 12 del 29 dicembre 2025 sarà riconosciuta miglior “Presepe per la Pace 2025 del Municipio Roma IV”.

Il modulo di partecipazione e la documentazione dovranno essere inviate all’indirizzo e mail: presepeperlapace.mun04@comune.roma.it entro il 14 dicembre 2025.

Informazioni, determinazione dirigenziale e regolamento sono pubblicate sulle pagine del Municipio IV.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.