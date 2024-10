Municipio VIII: Fratelli d’Italia e Forza Italia attaccano la maggioranza: “consiglio immobilizzato”

La situazione politica nel municipio VIII di Roma si fa incandescente, con accuse di paralisi da parte dell’opposizione formata da Fratelli d’Italia (FdI) e Forza Italia (FI) nei confronti del centrosinistra e della giunta presieduta da Ciaccheri. Secondo i capigruppo di FdI e FI, Caterina Benetti e Federici, la maggioranza sarebbe così frammentata da impedire il regolare svolgimento delle sedute consiliari, lasciando i cittadini privi di una rappresentanza adeguata.

Accuse dell’Opposizione:

Benetti e Federici hanno dichiarato che per due settimane consecutive il consiglio non si è riunito a causa di contrasti interni alla maggioranza. “Questa situazione è inaccettabile”, hanno affermato, sottolineando che le convocazioni sono spesso in seconda chiamata per mancanza del numero legale. Hanno chiesto alla maggioranza di assumersi le proprie responsabilità, affermando che i conflitti interni non possono avere la priorità sulle esigenze urgenti del territorio. “È tempo di cambiare rotta”, hanno aggiunto, chiedendo al presidente Ciaccheri di fare chiarezza sulla sua posizione.

Risposta del presidente del consiglio municipale:

In risposta alle accuse, il presidente del consiglio municipale, Samuele Marcucci, ha negato che ci siano divisioni significative all’interno della maggioranza. Ha ribadito che il regolamento viene rispettato e che le riunioni vengono sempre programmate. Secondo Marcucci, eventuali assenze o mancanze di numero legale sono dovute a “situazioni contingenti e particolari” e non riflettono una spaccatura interna.

Marcucci ha anche evidenziato che il lavoro del consiglio municipale prosegue senza sosta e ha invitato a non allarmarsi su presunti atti o mozioni urgenti bloccati, poiché nessuno ha sollevato questa problematica. “Nessuno, né dalla maggioranza né dall’opposizione, mi ha presentato questa eventualità”, ha dichiarato, rassicurando che la situazione sarà gestita meglio in futuro.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙