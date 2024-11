Anche nel Municipio XIII apre lo sportello LGBT+, un luogo dove tutti hanno la possibilità di chiedere un sostegno per migliorare la propria salute e il proprio benessere.

Ancora oggi molti cittadini subiscono gravi episodi di violenza e intolleranza a causa del proprio orientamento sessuale o per l’identità di genere, e alcuni casi sono divenuti visibili proprio grazie al coraggio di tante persone che hanno deciso di parlare del torto subito.

Il nuovo servizio ha sede nel Segretariato Sociale -PUA al piano terra del Municipio, è aperto al pubblico mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 e venerdì dalle ore 14:30 alle ore 17:30, ci si può rivolgere anche via mail all’indirizzo sportellolgbt.mun13@comune.roma.it o chiamando al numero di cellulare 3386461192 .

Per ulteriori informazioni consulta la LOCANDINA e la BROCHURE.

