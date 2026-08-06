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Municipio XV, arrivano 6 milioni di euro: scuole, parchi e strade, ecco dove andranno i fondi

400mila euro per far rinascere lo storico Studio XX di Labaro dopo dieci anni di oblio

Federica Esposito - 6 Agosto 2026

Un’iniezione di risorse fondamentale per dare ossigeno ai servizi e far ripartire i cantieri sul territorio. Con il via libera definitivo arrivato dall’Assemblea Capitolina allo schema di assestamento di bilancio 2026/2027, il Municipio XV incassa una dote complessiva di circa 6 milioni di euro, frutto di una complessa manovra tra nuovi trasferimenti sul piano investimenti, integrazioni e riallocazioni interne sulla spesa corrente.

Un tesoretto che permetterà all’amministrazione locale di blindare gli impegni assunti con i cittadini senza dover applicare sforbiciate ai capitoli principali, in attesa della nuova manovra di previsione attesa per il prossimo dicembre.

Scuole, verde e sicurezza stradale: il pacchetto investimenti

Nonostante la metà dell’anno sia già passata, il programma delle opere pubbliche vede lo stanziamento di cifre consistenti che richiederanno un’accelerazione delle gare e delle procedure di impegno:

Edilizia scolastica e sportiva: 600.000 euro destinati alla manutenzione straordinaria degli intonaci e 500.000 euro per la sostituzione degli infissi negli istituti del territorio. A questi si aggiungono 120.000 euro per i condizionatori, 75.000 euro per i nuovi elettrodomestici nelle scuole comunali e 240.000 euro per il restyling di palestre e campi sportivi negli istituti comprensivi.

Manutenzione del patrimonio e verde: 241.000 euro stanziati per gli interventi sugli edifici pubblici municipali e 554.000 euro per la cura straordinaria dei parchi e delle aree verdi pubbliche.

Viabilità e illuminazione: 350.000 euro dedicati alla realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati per la messa in sicurezza dei punti critici e 100.000 euro per l’installazione di nuovi punti luce.

La svolta per i giovani: riapre lo Studio XX a Labaro

Tra le voci di spesa spicca un segnale atteso da tempo dal quadrante nord: il recupero di 400.000 euro per la riqualificazione e la riapertura dello storico Studio XX a Labaro.

La nota sala di registrazione musicale pubblica, sbarrata da ormai quasi un decennio, tornerà così a disposizione dei giovani del quartiere e dei progetti culturali locali.

Spesa corrente: sociale in primo piano

Sul fronte dei servizi essenziali, la spesa corrente garantisce un apporto di oltre 1 milione di euro destinato ai servizi alla persona e alle politiche sociali – con un occhio di riguardo alla gestione delle spese derivanti dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni – oltre a una quota di 200.000 euro riservata alla cura ordinaria dei giardini.

«Un risultato più che positivo, per cui abbiamo lavorato a lungo in costante sinergia con l’Ufficio Bilancio e in collaborazione con tutti gli altri Uffici municipali», hanno dichiarato in una nota congiunta il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessore al Bilancio e Decentramento, Alessandro Cozza. «Questo assestamento soddisfa a pieno le nostre richieste e ci garantisce di poter proseguire con la programmazione senza dover ricorrere a tagli sugli impegni presi. Vogliamo ringraziare Roma Capitale, l’Assessora al Bilancio Silvia Scozzese e tutta la giunta municipale, al lavoro quotidianamente per migliorare, giorno dopo giorno, i nostri quartieri».

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