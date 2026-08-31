Muratella, incendio vicino all’ex Alitalia: Vigili del Fuoco e Protezione Civile sul posto

Risveglio segnato da una nuova emergenza fumo per la Capitale. Un vasto incendio è divampato nelle prime ore del giorno nel quadrante sud-ovest della città, interessando la zona di Muratella.

Le fiamme si sono sviluppate lungo via Bruno Velani, nell’area verde situata a ridosso del complesso dell’ex centro direzionale Alitalia di via Aldo Marchetti.

La colonna di fumo levatasi dalla vegetazione ha fatto scattare immediatamente le chiamate ai numeri d’emergenza, mobilitando i presidi antincendio di zona.

Sul posto sono piombate diverse squadre dei Vigili del Fuoco affiancate dai volontari della Protezione Civile “SOS Roma Soccorso”, intervenuti tempestivamente con un pick-up e un’autobotte.

Il lavoro combinato dei soccorritori si è concentrato sulla circoscrizione del rogo, alzando una barriera d’acqua per impedire alle lingue di fuoco di propagarsi verso le strutture edificate e gli stabili limitrofi.

Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per mettere in sicurezza l’intera area interessata.

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