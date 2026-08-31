Muratella, incendio vicino all’ex Alitalia: Vigili del Fuoco e Protezione Civile sul posto
L'intervento congiunto di Vigili del Fuoco e Protezione Civile argina il fronte del fuoco per proteggere gli immobili vicini
Risveglio segnato da una nuova emergenza fumo per la Capitale. Un vasto incendio è divampato nelle prime ore del giorno nel quadrante sud-ovest della città, interessando la zona di Muratella.
Le fiamme si sono sviluppate lungo via Bruno Velani, nell’area verde situata a ridosso del complesso dell’ex centro direzionale Alitalia di via Aldo Marchetti.
L’intervento dei soccorsi per contenere il fronte
La colonna di fumo levatasi dalla vegetazione ha fatto scattare immediatamente le chiamate ai numeri d’emergenza, mobilitando i presidi antincendio di zona.
Sul posto sono piombate diverse squadre dei Vigili del Fuoco affiancate dai volontari della Protezione Civile “SOS Roma Soccorso”, intervenuti tempestivamente con un pick-up e un’autobotte.
Il lavoro combinato dei soccorritori si è concentrato sulla circoscrizione del rogo, alzando una barriera d’acqua per impedire alle lingue di fuoco di propagarsi verso le strutture edificate e gli stabili limitrofi.
Le operazioni di spegnimento e bonifica sono proseguite per mettere in sicurezza l’intera area interessata.
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