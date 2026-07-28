Mus’Anguillara l’8 agosto al Museo Contadino

Anguillara un borgo incastonato in un promontorio che si spinge nelle acque limpide del lago di Bracciano ma anche un modo di vivere e soprattutto una musa per artisti e poeti che l’hanno cantata cogliendone i tratti identitari. Primo Levi ne Il Congedo raccontò “l’oro gratis dei licheni sui coppi”.

L’iniziativa al Museo Storico della Cività Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” promuove un’Anguillara in versi ma è anche una call to action invitando chi volesse, a proporre i propri versi, i propri quadri, le proprie canzoni, le proprie danze ispirate dal genius loci anguillarino. Chi vorrà potrà donare la propria creazione alla collezione museale.

Al termine verrà offerto un aperitivo con pietanze locali.

L’iniziativa è inserita nel calendario promosso ed organizzato dal Parco di Bracciano-Martignano denominato Tesori Naturali 2026.

Denominazione Proponente: Associazione Culturale Sabate Info e prenotazioni:

Tel: 360/805841 Email: associazionesabate1@tiscali.it

Prenotazione obbligatoria

Ora: 10.30 Sede: Via Doria D’Eboli 2, Anguillara Sabazia

Quota di partecipazione: Gratuito

Partecipanti: minimo 8 massimo 15

Durata: tre ore.

Prenotazioni anche su Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/musanguillara-tickets-1995459332580

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