Musica per Roma, Gualtieri indica componenti Cda

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in vista del rinnovo del Cda della Fondazione Musica per Roma, ha indicato come consiglieri designati da Roma Capitale la Presidente uscente Claudia Mazzola, Raffaele Ranucci e Nicola Campogrande, considerato uno dei compositori italiani più prestigiosi.

Il Sindaco designerà Claudia Mazzola come Presidente del Cda mentre Raffaele Ranucci sarà indicato come amministratore delegato dai consiglieri espressi da Roma Capitale.

Gli altri due membri del Cda sono indicati dalla Regione Lazio e dalla Camera di Commercio di Roma.

