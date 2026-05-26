Nasce a Roma il Nucleo Operativo Primo Intervento di Fare Ambiente contro illeciti che coinvolgono animali. Nominato comandante responsabile dello speciale reparto Giovanni Di Finizio, figura di grande esperienza. Operativo sul territorio capitolino contro combattimenti di cani, corse clandestine di cavalli e molto altro

Dopo varie segnalazioni giunte alla sede nazionale di Fare Ambiente, Movimento Ecologista Europeo che promuove un modello di sviluppo sostenibile fondato su responsabilità, razionalità e rispetto dell’ambiente, la dirigenza nazionale ha deciso di istituire a Roma il Nucleo Operativo Primo Intervento – NOPI per la tutela e il benessere degli animali.

L’ambito di operatività dello speciale Nucleo Operativo riguarda interventi contro combattimenti clandestini di cani, corse clandestine di cavalli, importazione illegale di cuccioli e il contrasto a tutte quelle altre situazioni illecite che coinvolgano gli animali.

La decisione, considerata la gravità degli episodi di questo tipo che si sono verificati nella capitale, è stata presa dal Professor Vincenzo Pepe, Presidente Nazionale di Fare Ambiente, e dall’Ingegnere Vincenzo Berardinelli, Coordinatore Nazionale Responsabile Guardie Zoofile.

Il Nucleo Operativo di Primo Intervento vede coinvolte 12 unità selezionate tra i molti volontari dell’organizzazione operativi sul territorio. A capo del NOPI è stato nominato comandante responsabile Giovanni Di Finizio, figura che vanta molti anni di esperienza sul territorio quale guardia zoofila con le capacità relazionali per coordinare lo speciale Nucleo.

“Il Reparto Speciale NOPI – spiega il comandante responsabile Di Finizio – è una squadra altamente specializzata istituita per affrontare con tempestività interventi complessi e delicati. E’ un reparto che unisce competenza tecnica, coraggio e professionalià, nato per operare laddove servano esperienza e rapidità. Ringrazio il Presidente Nazionale, Professor Vincenzo Pepe e il Dirigente Nazionale, Ingegnere Vincenzo Berardinelli, per la fiducia che mi hanno dimostrato nell’assegnarmi la responsabilità di questo innovativo reparto. Saremo le sentinelle del territorio contro l’illegalità diffusa a protezione di specie animali”.

Il numero delle emergenze per il contatto diretto con il Nucleo Operativo Primo Intervento è 3664488800. E-mail giovannidifinizio1970@gmail.com.

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