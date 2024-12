Nasce il primo Centro per le Famiglie del Municipio Roma V, un punto di riferimento polifunzionale nato per offrire servizi gratuiti di accoglienza, sostegno e orientamento ai singoli individui e ai nuclei familiari residenti nel territorio.

Il Centro, situato in Via di Acqua Bullicante 28, è frutto di una co-progettazione tra il Municipio Roma V e la Cooperativa Sociale La Fonte 2004 ETS, con il sostegno dell’avviso pubblico per l’ampliamento della rete regionale dei Centri per la Famiglia.

Il progetto mira a:

• Promuovere interventi di supporto alla genitorialità.

• Favorire l’inclusione sociale tramite servizi di prossimità.

• Sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita.

• Creare spazi di relazione e mutuo aiuto per famiglie in situazioni di fragilità.

Il Centro si rivolge a famiglie e singoli, con particolare attenzione a famiglie monogenitoriali, omogenitoriali, LGBTQIA+, adottive, separate, allargate e straniere.

I servizi includono:

• Accoglienza e lavoro di rete: sportello informativo, mediazione culturale, raccordo con i servizi pubblici e del terzo settore.

• Prevenzione e contrasto al disagio: sostegno psicologico, mediazione familiare, consulenze educative e legali, supporto alla genitorialità.

• Supporto alle relazioni familiari: laboratori scolastici, gruppi di sostegno e orientamento al lavoro, sportelli d’ascolto nelle scuole.

Tutte le attività del Centro prenderanno il via dal 12 dicembre, giorno dell’inaugurazione e saranno svolte da un’equipe multidisciplinare composta da psicologi, assistenti sociali, educatori, mediatori culturali, familiari e consulenti legali.

Il Centro per le Famiglie del Municipio Roma V rappresenta un passo concreto verso la creazione di una rete di supporto per famiglie e individui, favorendo inclusione, partecipazione attiva e benessere.

La struttura sarà aperta:

• Martedì: 09:00-13:30 / 14:00-17:30

• Mercoledì: 09:30-13:30

• Giovedì: 09:00-13:30 / 14:00-17:30

Per maggiori informazioni:

• Email: centrofamigliamun05@lafonte2004.com

• Tel: 392 821 9981

