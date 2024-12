Natale al galoppo all’Ippodromo Capannelle

Anche quest’anno, le tradizioni continuano a vivere all’Ippodromo Capannelle, che il 24 dicembre ospita l’atteso All Weather Christmas Day, un evento che ormai rappresenta un appuntamento fisso nel calendario ippico della Capitale.

Sei corse, tutte in formato handicap, con un montepremi che riflette la qualità della manifestazione: cinque corse da 14.000 euro e un sesto, riservato a gentlemen e amazzoni, da 8.000 euro.

Un evento che, ormai da anni, fa il pieno di spettatori e appassionati, consolidandosi come una sorta di “Breeders’ Cup” del sintetico italiano.

Con una media di 11 cavalli per corsa, il pomeriggio promette grande spettacolo. La giornata inizia con il PREMIO AW CHRISTMAS JUVENILE, che vedrà sfidarsi dieci cavalli nella prova riservata ai due anni sui 1500 metri (alle 13.55).

Favoriti Inbetty, Infinity Dream e Titanium, ma attenzione anche a Leale, Alex the Magic e gli outsider Miami Breeze, Zagnuc e Moraia.

Subito dopo, il PREMIO AW CHRISTMAS AMATEUR (alle 14.33), su distanza di miglio, mette in scena dieci pretendenti al successo.

Tra i più attesi ci sono Celtico Arcano, Brooklyn Guy, Sparklealot e Cerigold, ma non mancano sorprese in arrivo da Damblè, Sympatico, Misternice, El Nino Bendecito, Treasured Soul e Zerbinott.

Al terzo appuntamento, alle 15.10, il PREMIO AW CHRISTMAS STAYER (2300 metri) vedrà sfidarsi dieci cavalli, con Rock Life, Ersilia e Run Generation tra i favoriti. Ma attenzione anche a Mystic Alchemy, Korban, Last Born, River Spirit e Glacial Storm, che potrebbero ribaltare le aspettative.

Nel pomeriggio si entra nel vivo con il PREMIO AW CHRISTMAS SPRINTER, sui 1200 metri (alle 16.25, seconda tris). Undici cavalli in corsa, con Black Ladder in pole position, ma anche Argentine Night, Follow the Grif e Mr Thor sono pronti a dare battaglia. Non meno pericolosi True Motion, Bluma, Amir, You Genius e Hell Fire.

In chiusura, il PREMIO AW CHRISTMAS MILER (alle 17.00, TQQ del giorno) è la corsa per i tre anni, con Atmosfera e Majin Bu tra i principali contendenti, ma non sottovalutiamo Man With The Plan e American Fighter, che potrebbero riservare sorprese.

Infine, il PREMIO AW CHRISTMAS OLDER MILER (alle 15.50) è riservato ai cavalli anziani, con Proiettile, Charlie’s Jamboree, Closer Look e Royal Status a guidare la lista dei favoriti, senza dimenticare Blue Fame e Boafo Boy.

Un pomeriggio ricco di emozioni, da non perdere per gli appassionati di galoppo, che troveranno anche l’occasione per scambiarsi gli auguri natalizi tra operatori e tifosi.

E non finisce qui: il 27 dicembre, e per chiudere l’anno in grande stile, il 31 dicembre, l’Ippodromo Capannelle si prepara a regalare altri imperdibili pomeriggi di corse al galoppo.

Un evento da vivere, con l’adrenalina delle corse e la magia delle feste!

