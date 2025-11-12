Natale all’Eur, burocrazia e regolamenti inceppano la festa: “Così salta tutto”

Il Natale diffuso dell’Eur rischia di restare un sogno sulla carta. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del progetto, tra luminarie, mercatini e spettacoli diffusi nel quartiere, dal Campidoglio arriva una doccia fredda: la maxi ruota panoramica da 45 metri — non avrebbe tutte le autorizzazioni necessarie.

Un cortocircuito amministrativo che ha colto di sorpresa la stessa presidente del municipio, Titti Di Salvo, e che ora minaccia di far saltare l’intera manifestazione.

Il nodo burocratico: “Ruota fuori piano, serviva un bando pubblico”

Il caso esplode durante l’ultima riunione della commissione Patrimonio di Roma Capitale. A spiegare la situazione è il presidente della commissione, Yuri Trombetti, che punta il dito sulla gestione municipale:

“L’area individuata per installare la ruota, in viale Oceania, non rientra nel piano di settore degli spettacoli viaggianti — ha chiarito —. Era scontato che ci fosse un confronto con il dipartimento, ma non è avvenuto. Lo stesso problema è emerso a Ostia: senza bando e senza pareri, la ruota non si è potuta montare”.

Il riferimento è al regolamento comunale sugli spettacoli viaggianti, approvato nel 1997 e aggiornato nel 2009, che definisce dove e come possano essere installate attrazioni itineranti.

In base a quelle norme, i municipi possono autorizzare eventi solo nelle aree già inserite nel piano, oppure — se intendono individuarne di nuove — devono attivare procedure pubbliche di evidenza e concorrenza.

Nessuna scorciatoia, dunque. Ma è proprio qui che, secondo i tecnici del Campidoglio, il Municipio IX avrebbe forzato la mano.

Mancano i pareri tecnici (e anche quelli di Enac ed Enav)

A oggi, infatti, il direttore tecnico del Municipio IX, Marco Sica, non ha ottenuto i pareri obbligatori dei dipartimenti coinvolti: né dal ministero della Cultura, né da Lavori Pubblici, Ambiente o Mobilità.

Solo alcune osservazioni della Polizia Locale, che invitava a interpellare Enac ed Enav per via dell’altezza dell’attrazione.

Il municipio ha ritenuto non necessario acquisire quei pareri, ma in commissione è arrivata la smentita ufficiale dei due enti aeronautici: sì, serve il loro via libera.

Di Salvo: “Non siamo un comitato di quartiere, ma motore di sviluppo”

Nonostante le contestazioni, la minisindaca Titti Di Salvo difende la scelta della sua amministrazione, mantenendo toni fermi ma concilianti:

“Il nostro compito è promuovere lo sviluppo locale, non limitarci alla gestione ordinaria. Il Natale diffuso nasce per dare identità a un territorio che altrimenti non ne avrebbe. Prima di procedere abbiamo chiesto agli uffici una verifica normativa e non abbiamo ricevuto dinieghi. Se alla fine si deciderà che la ruota non si può fare, temo che l’intero evento salterà. Ma non credo sia interesse di nessuno”.

Sica: “Le aree autorizzate sono improduttive, serve aggiornare il piano”

A gettare acqua sul fuoco è il direttore del Municipio, Marco Sica, che sottolinea l’obsolescenza del regolamento:

“Nel nostro territorio il piano di settore prevede solo due aree, via del Fiume Giallo e Tor de’ Cenci. In quattro anni nessun operatore ha accettato di installarsi lì, sono economicamente svantaggiose. Da tempo chiediamo di aggiornare il piano, ma non è mai avvenuto. Finché resta quello, non possiamo attrarre eventi. E i bandi si applicano solo a concessioni superiori ai dodici mesi, mentre queste sono iniziative temporanee”.

Un Natale “in bilico” tra burocrazia e territorio

Insomma, il “Natale diffuso” dell’Eur, pensato per animare uno dei quartieri più moderni ma anche più spogli di Roma, rischia di impantanarsi nella macchina amministrativa.

La ruota panoramica — il simbolo dell’evento — per ora resta ferma ai box, in attesa di un chiarimento tecnico che potrebbe arrivare a ridosso delle feste.

E se le carte non dovessero allinearsi, l’Eur si troverebbe con un Natale senza luci, senza ruota e con molte polemiche.

