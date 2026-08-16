Notte di controlli a Trastevere: tentata rapina in via della Scala e rissa a Piazza Trilussa. Due denunciati

Continuano senza sosta i servizi straordinari di presidio e monitoraggio del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere nei punti nevralgici della vita notturna del quartiere. Un dispositivo di sicurezza capillare che, nella notte, ha permesso di sventare l’escalation di due distinti episodi di criminalità e degrado verificatisi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro.

Via della Scala: aggressione per la catenina d’oro

Il primo episodio si è consumato intorno alla mezzanotte in via della Scala, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Trastevere è intervenuta a seguito della richiesta d’aiuto avanzata da un uomo di 49 anni. La vittima era stata affiancata da due malviventi che hanno tentato di strappargli dal collo la catenina d’oro.

A prendere le difese del 49esimo è intervenuto un amico coetaneo: ne è nata una rapida colluttazione che ha costretto i due aggressori alla fuga prima di riuscire a mettere le mani sul bottino.

I militari, giunti sul posto nel giro di pochi istanti, hanno prestato i primi soccorsi al ferito, poi trasportato in codice giallo presso l’ospedale Santo Spirito per una lesione alla spalla, avviando contestualmente le indagini per risalire all’identità della coppia di rapinatori.

Piazza Trilussa: rissa sfiorata e resistenza ai militari

Poco prima dell’una di notte, l’attenzione delle pattuglie in transito si è spostata nella vicina Piazza Trilussa, dove alcuni passanti hanno segnalato un violento diverbio in corso tra diversi giovani nel centro della piazza.

L’intervento dei Carabinieri ha consentito di sedare il parapiglia prima che la situazione potesse degenerare in rissa.

Durante le fasi di identificazione, due dei soggetti coinvolti — un 24enne tunisino e un 19enne egiziano, entrambi volti noti alle forze dell’ordine con precedenti specifici per scippo — hanno opposto una ferrea resistenza nei confronti degli operanti.

I militari sono riusciti a immobilizzare i due senza conseguenze fisiche per i presenti, procedendo a deferirli in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

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