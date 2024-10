Notte di sangue a Ostiense: tre accoltellati dopo un’aggressione. Indagini in corso

Un’aggressione brutale e violenta si è consumata all’alba di domenica 13 ottobre nella zona di Ostiense, a Roma, dove tre giovani tra i 18 e i 20 anni sono stati accerchiati e accoltellati da un gruppo di sconosciuti. La pista seguita dalla polizia parla di una possibile spedizione punitiva, scaturita da un diverbio avvenuto una settimana prima tra le vittime e alcuni ragazzi, tuttora non identificati.

I tre giovani, tra cui due fratelli, avevano trascorso la serata in discoteca e, intorno alle 5 del mattino, si erano incamminati verso un locale per mangiare qualcosa. È stato proprio in quel momento, all’altezza del civico 10 di via Ostiense, che sono stati raggiunti alle spalle dal gruppo di aggressori.

Pestati e colpiti con coltelli, i tre ragazzi sono stati lasciati sull’asfalto, gravemente feriti. Diversi residenti hanno allertato il 112, segnalando una violenta rissa in corso. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

Le vittime sono state trasportate d’urgenza in tre diversi ospedali della Capitale: uno al San Camillo, uno al Santo Spirito e il terzo al San Giovanni. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita, ma le loro condizioni sono tali da richiedere ulteriori accertamenti medici. Non appena i dottori daranno il via libera, i tre giovani saranno nuovamente ascoltati dagli agenti del commissariato Colombo, incaricati delle indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, i fratelli coinvolti nell’aggressione avrebbero riferito di un litigio avvenuto una settimana prima con alcuni coetanei, di cui però non conoscono l’identità.

Gli inquirenti stanno cercando di stabilire un collegamento tra questo episodio e l’assalto di domenica mattina, ma al momento le vittime non sono in grado di identificare con certezza gli aggressori.

Un dettaglio cruciale è emerso dalle testimonianze di alcuni presenti: il gruppo di assalitori potrebbe essere di origine sudamericana. Questo elemento è ora al vaglio degli investigatori, che stanno anche analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

In particolare, i video ripresi da un’attività commerciale potrebbero rivelarsi fondamentali per identificare i responsabili e comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Il lavoro della polizia si concentra ora sulla ricostruzione esatta degli eventi che hanno portato a questa violenza inaudita. Sarà importante chiarire non solo i motivi dell’aggressione, ma anche il ruolo della presunta lite avvenuta nei giorni precedenti.

