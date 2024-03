“Nudi” di Gabriella Labate

Gabriella Labate famosa ballerina, cantante ed oggi anche scrittrice affermata, non ha dimenticato le sue origini. Infatti Gabriella nel pomeriggio di sabato 23 marzo 2024 presso il The Forum di piazza del Pigneto 8 ha avuto il piacere di presentare il suo libro ai suoi amici.

La nostra artista, emozionata e attorniata da amici, conoscenti e residenti del suo quartiere d’infanzia, dove tanta gente la ricorda dall’inizio della sua bellissima e importante carriera, ha presentato il suo libro “Nudi”.

Gabriella ha definito l’appuntamento del 23 marzo un incontro speciale, in quanto voluto e organizzato dai suoi amici d’infanzia. Quelli del quartiere ha tenuto a rimarcare Gabriella “dove sono nata e ho fatto camminare disordinatamente anche la mia Sara”, la bellissima figliola avuta con suo marito il famoso cantautore Raf.

Gabriella infatti è arrivata all’appuntamento con la famiglia al completo: con il marito Raf e i figli Sara e Samuel.

Il cantautore nel suo breve intervento ha rivolto ai presenti un caloroso saluto ed espresso la gioia di partecipare ad un evento con persone gentili e affettuose. Sara per l’occasione ha letto dei brani del libro scritto dalla madre, mentre Samuel ha avuto poca visibilità confuso nel numeroso pubblico.

La bravissima attrice Morgan Giovannetti ha letto diversi brani del libro di Gabriella. Durante la serata è stato proiettato sugli schermi predisposti nel locale un significativo messaggio augurale rivolto alla scrittrice dal noto regista Pier Francesco Pingitore.

Gabriella Labate ha frequentato una scuola di danza gestita da Renato Greco e Maria Teresa Del Medico, quindi viene notata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci che le propongono di lavorare al Bagaglino programma in cui rimane per molti anni come primadonna partecipando a diverse trasmissioni televisive del gruppo come Crème Caramel, Bucce di banana, Mi consenta. Nello stesso periodo è stata modella in servizi di fotografia. Nell’estate del 1992 è stata una delle vallette del il TG delle vacanze. Come subrette e ballerina ha partecipato a più programmi, tra i quali, Cocco, Stasera mi butto e Biberon. Sempre nello stesso anno ha presentato insieme ad Angela Melillo, Teo Teocoli e Gene Gnocchi la prima edizione di Scherzi a Parte Grazie alla popolarità ottenuta nei primi anni novanta, nel 1994 ha avuto una parte nel film S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa di Carlo Vanzina, che la riportò poi al cinema nel 2005 ne Il ritorno del Monnezza.

Gabriella Labate divenuta direttrice artistica della Angel’s Gate Studio scuola di Danza, ha firmato come autrice i brani Metamorfosi e Ogni piccola cosa di te di Raf, curando come direttore artistico il Metamorfosi Tour e DVD. Dal 2009 ha inoltre curato le coreografie della trasmissione Domenica cinque.

