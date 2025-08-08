Nuova aggressione a Napoli per lo youtuber “Cicalone”: nel mirino la sua videomaker

Napoli, piazza Garibaldi. Era lì per girare nuovi contenuti per il suo canale, Simone Cicalone, ma la sua trasferta si è trasformata in un incubo già vissuto. A distanza di appena dieci giorni dal precedente episodio, lo youtuber è stato di nuovo aggredito.

A raccontare l’accaduto è lui stesso. «Anche questa volta si sono accaniti con la mia videomaker, Evelina. Un uomo si è avvicinato per strapparle la telecamera e l’ha fatta cadere a terra. Non voleva che filmassimo, gli abbiamo detto di rivolgersi alla polizia», spiega Simone Cicalone, contattato telefonicamente dalla nostra redazione di Abitarearoma.it.

Pochi minuti dopo, un complice del primo aggressore è arrivato di corsa e, con violenza, ha strappato la telecamera dalle mani di Evelina. La donna, ferita e sotto shock, è stata soccorsa dal 118.

Non è la prima volta che Cicalone finisce al centro di episodi simili a Napoli. Nel precedente viaggio, sempre per lavoro, era in compagnia del cantante Tyler B. In attesa di un amico che li venisse a prendere, il gruppo era stato avvicinato da un uomo che aveva intimato: «Qui oggi non fate niente».

Subito dopo era comparsa un’altra persona con una maglietta mimetica. «Hanno colpito Evelina con un pezzo di legno. Io mi sono difeso con lo spray al peperoncino», aveva raccontato allora lo youtuber.

La carriera di Cicalone è segnata da numerosi episodi di questo tipo: in passato, durante le sue inchieste nella metropolitana di Roma, è stato preso di mira da borseggiatori e gang sudamericane. Ma lui, assicurano i suoi follower, non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.