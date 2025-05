Nuova luce per la facciata del Palazzo delle Esposizioni

Un evento speciale ha segnato l’inizio di una nuova era per Palazzo Esposizioni Roma, con l’accensione permanente della sua facciata, frutto di una collaborazione innovativa tra Palaexpo, Areti e Roma Capitale.

L’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, l’Amministratore delegato di Areti Raffaele De Marco e il Presidente di Azienda Speciale Palaexpo Marco Delogu hanno partecipato al sopralluogo e all’accensione ufficiale, avvenuta ieri sera durante un evento pubblico.

L’intervento, interamente realizzato da Areti, società del Gruppo Acea che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica nella Capitale, con un investimento di 40mila euro, è stato approvato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e dalla Soprintendenza, contribuendo a trasformare l’illuminazione della facciata principale del Palazzo, grazie alla sostituzione del vecchio impianto obsoleto con una soluzione all’avanguardia.

L’accensione permanente della facciata del Palazzo Esposizioni rappresenta un nuovo capitolo di luce per Roma, unendo bellezza architettonica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

L’Assessora Ornella Segnalini ha sottolineato l’importanza dell’innovazione tecnologica: “Grazie all’utilizzo di tecnologia LED e a un sistema di controllo flessibile, abbiamo ottenuto un’illuminazione più efficiente e sostenibile, con un notevole risparmio energetico.

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. La nuova illuminazione non solo esalta la bellezza architettonica del Palazzo delle Esposizioni, ma contribuisce anche a rendere più sicura e accogliente l’area circostante”.

L’Amministratore Delegato di Areti Raffaele De Marco ha dichiarato: “Il progetto nasce dalla competenza sviluppata da Areti negli anni, con l’obiettivo di coniugare sensibilità artistica e innovazione tecnologica nell’ambito dell’illuminazione architettonica. Attraverso una luce di proiezione omogenea e controllata, si esalta l’architettura della facciata, valorizzandone i dettagli e favorendone l’armonia con il contesto urbano.

Un risultato possibile grazie alla collaborazione con la Soprintendenza, che ha guidato un percorso progettuale attento e rispettoso della vocazione e dell’uso del Palazzo delle Esposizioni.

Le tecnologie più avanzate permettono oggi la creazione di scenari luminosi dinamici, che esaltano il patrimonio artistico rendendolo accessibile, leggibile e vivo anche nelle ore serali. Con questo intervento, Areti continua a raccontare la città attraverso la luce, in un dialogo costante tra memoria storica e visione contemporanea”.

“La facciata di Palazzo Esposizioni Roma merita la luce. Da stasera ogni volta che il crepuscolo arriverà, il palazzo avrà una nuova e bellissima luce. Grande merito dell’attuale dirigenza Palaexpo è stato quello di aver sempre curato e valorizzato la bellezza del Palazzo, che venne inaugurato nel 1883.

Ringraziamo il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini che hanno fatto moltissimo per riportare il nostro ‘contesto’ a uno splendore assoluto, anche con la nuova dipintura del tunnel e la pavimentazione in asfalto antirumore. Quel tunnel ora è percorso da migliaia e migliaia di cittadini al giorno, che da domani nelle ore serali troveranno all’uscita la facciata di Palazzo Esposizioni illuminata, ad attenderli”, dichiara Marco Delogu Presidente Azienda Speciale Palaexpo.

L’intervento ha interessato la facciata principale di Palazzo Esposizioni Roma. Il vecchio impianto, con tecnologie obsolete e consumi elevati, è stato sostituito con un sistema LED di ultima generazione.

Sono stati installati 20 proiettori da 60W, con una temperatura di colore di 3500K, per un consumo totale di circa 1,2 kW.

Il nuovo sistema permette di creare diversi scenari luminosi e di regolare l’intensità della luce, per un’illuminazione personalizzata ed efficiente. Sono stati realizzati sostegni custom per i proiettori, con design approvato dalla Soprintendenza.

