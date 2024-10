Nuove risorse per il servizio scolastico integrato

Con nuove assunzioni si rinforza il servizio scolastico integrato, gestito da Risorse per Roma.

Questa mattina il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora alla Scuola, Lavoro e Formazione Professionale Claudia Pratelli, con l’Amministratore di Risorse per Roma Albino Ruberti, hanno dato il benvenuto in Campidoglio ai nuovi dipendenti, addetti al servizio di ausiliari, pulizie e assistenza al trasporto scolastico.

“Con i nuovi addetti al servizio scolastico integrato forniremo un supporto fondamentale a educatrici ed educatori e garantiremo ogni giorno il trasporto in sicurezza di bambine e bambini romani – ha dichiarato Gualtieri – . Risorse per Roma ha dato avvio all’anno educativo 2024 – 2025 rispettando tutti gli indirizzi previsti dal Contratto di Servizio.

Dal 1° settembre 2024 è stata avviata l’attività con i nuovi modelli organizzativi che ha reso possibile l’omogenizzazione delle fasce di apertura e chiusura dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Roma Capitale, passando dai circa 34 modelli precedenti ai 6 attuali nelle oltre 500 strutture educative e scolastiche”.

Tutte le attività del servizio scolastico integrato sono svolte da 2338 addetti che si occupano di attività di pulizia, manutenzione, assistenza, custodia e sorveglianza in 552 plessi distribuiti in tutti i Municipi di Roma Capitale (218 asili nido, 320 scuole dell’infanzia, 14 plessi professionali).

Attivo anche il servizio di accompagnamento, assistenza e sorveglianza su 389 linee di scuolabus (143 linee dedicate ai normodotati, 232 al trasporto degli alunni diversamente abili e 14 linee speciali per gli utenti dei campi rom situati nei Municipi IV V IX e XI).

Risorse per Roma si occupa anche delle attività di piccola manutenzione, organizzate attraverso l’app di servizio “Riparo”. Da settembre 2024 il servizio è stato implementato passando dalle precedenti 2 squadre alle attuali 8, uno per ogni due municipi.

Dal 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la Carta della Qualità dei Servizi: nelle strutture scolastiche della Capitale sono stati affissi dei pannelli contenenti un QR-Code che rimanda alla pagina del sito internet in cui è possibile consultare la Carta dei Servizi, visualizzare i risultati ottenuti nell’anno scolastico 2023-2024 e compilare un form per inviare reclami, segnalazioni, suggerimenti e apprezzamenti e contribuire al miglioramento del servizio.

La Carta della qualità dei servizi si impegna a rispettare specifici parametri di qualità nell’erogazione dei servizi, rappresentando così lo strumento che regola il rapporto tra la Società, Roma Capitale e gli utenti che usufruiscono dei servizi offerti. Nella Carta vengono dichiarati gli standard quali-quantitativi che si intende garantire e le modalità di monitoraggio periodico.

