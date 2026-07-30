Odore di gas, poi il rogo: tragedia a Trastevere, morta una donna

Un pomeriggio qualunque nel cuore battente di Trastevere, stravolto in pochi istanti prima dall’acume penetrante del gas che si fa strada tra i vicoli storici, poi dal fumo denso e infine dal silenzio della tragedia.

Si è consumato in una manciata di minuti il dramma di vicolo del Cinque, a due passi da piazza Trilussa, dove una donna di circa 70 anni ha perso la vita all’interno del proprio appartamento, travolta da un incendio che non le ha lasciato scampo. L’accaduto, nella giornata di mercoledì 29 luglio.

L’allarme del vicinato e il blitz con l’autoscala

A rompere la routine del quartiere sono state le segnalazioni insistenti di alcuni residenti e passanti. Un odore forte, inequivocabile, di GPL o metano che filtrava dalle finestre di una palazzina d’epoca:

La chiamata al 112: Gli abitanti dello stabile, allarmati dal pericolo imminente, hanno contattato la centrale operativa delle emergenze.

L’ingresso d’assalto: Giunti sul posto con diversi automezzi, i Vigili del Fuoco hanno dispiegato l’autoscala lungo la facciata dell’edificio per raggiungere direttamente la finestra del terzo piano, dove le fiamme stavano già prendendo il sopravvento.

La drammatica scoperta: Una volta forzato l’accesso ed entrati nei locali invasi dal calore e dalla cenere, i soccorritori si sono trovati di fronte al corpo ormai parzialmente carbonizzato della settantenne, per la quale ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La dinamica al vaglio degli investigatori

Mentre le squadre dei pompieri completavano le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura, nell’immobile incenerito sono subentrati gli agenti della Polizia di Stato per avviare i rilievi scientifici e medico-legali.

Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire la sequenza esatta dei fatti. Il quesito a cui la Sezione Scientifica e i periti antincendio dovranno dare risposta riguarda il legame diretto tra la fuga di gas avvertita dai vicini e la successiva innescata deflagrazione: resta da chiarire se la donna sia stata colta da un malore prima che le fiamme avvolgessero le stanze o se l’esplosione satura di gas l’abbia sorpresa senza darle il tempo di guadagnare la via d’uscita.

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