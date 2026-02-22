Oggi 22 febbraio 2026 quarta ‘domenica ecologica’ della stagione

Oggi la quarta “domenica ecologica” della stagione 2025-2026.

Dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 scatterà il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, con le deroghe previste dall’ordinanza del Sindaco di prossima pubblicazione.

La rimodulazione dell’orario pomeridiano è stata decisa per consentire l’afflusso regolare degli spettatori alla partita in programma alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Una giornata che, oltre alla riduzione del traffico, punta a restituire spazio alle persone e a promuovere uno stile di vita più sostenibile.

La città si riscopre a passo lento

Protagonisti saranno ancora una volta i cammini urbani. Grazie alla collaborazione tra l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e FederTrek, sono stati organizzati quattro percorsi tematici, in programma dalle 9 alle 14, che attraversano diversi municipi con l’obiettivo di coniugare ambiente, storia e socialità.

«Anche in questa occasione abbiamo voluto legare la domenica ecologica al tema del cammino urbano – dichiara l’assessora Sabrina Alfonsi – per promuovere la riscoperta collettiva della città attraverso trekking che diffondano la cultura della sostenibilità ambientale e il valore del camminare come azione concreta per migliorare la qualità dell’aria e adottare uno stile di vita sano».

Sulla stessa linea il presidente nazionale di FederTrek, Alessandro Piazzi: «Camminare significa ridurre l’impatto ambientale, migliorare la qualità dell’aria e restituire spazio alle persone. È un gesto semplice che produce benefici immediati per la salute e per la vivibilità urbana».

I quattro percorsi

Sulle tracce della transumanza

Un cammino simbolico tra XIII e I Municipio che parte da Villa Pamphilj, attraversa il Gianicolo e il Campidoglio per arrivare all’ex Mattatoio di Testaccio e alla Piramide Cestia, luoghi legati alla tradizione della transumanza, riconosciuta patrimonio immateriale dell’umanità UNESCO.

Fiumi di Roma – I parchi fluviali dall’Aniene al Tevere

Un itinerario tra III e II Municipio lungo i corsi d’acqua cittadini: da piazza Conca d’Oro si segue il sentiero Parenzio sull’Aniene fino alla confluenza con il Tevere, attraversando il parco dell’Acqua Acetosa e arrivando ai parchi fluviali di Ponte Milvio e Lungotevere delle Navi.

Verde e street art tra le due sponde del fiume

Dalla Piramide Cestia a Testaccio, tra archeologia industriale e opere di street art, per poi proseguire lungo la pista ciclabile fino al Parco di affaccio Tevere Marconi, nuovo polmone verde del quadrante sud.

Le borgate ribelli – Da Ostiense al Quadraro

Un trek urbano nei municipi V, VII e I che ripercorre i luoghi della Resistenza romana: da Porta San Paolo ai parchi dell’Appia Antica e della Caffarella fino a Tor Fiscale, con conclusione al Quadraro, memoria del rastrellamento nazista del 17 aprile 1944.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dedicato all’iniziativa.

L’ultima domenica ecologica della stagione è già in calendario: appuntamento al 29 marzo 2026.

