Ondata di calore, i comportamenti da adottare

L’alta pressione africana torna ad aumentare sul nostro Paese. Anche a Roma sono previste temperature in aumento.

Resta in vigore, dato il massimo livello di allerta, l’Ordinanza del Sindaco n. 83, avente come oggetto “disposizioni di emergenza in caso di condizioni metereologiche denominate Ondate di Calore, nel periodo estivo 2024”.

Ondate di calore, cosa sapere

Come sempre, la Protezione Civile capitolina invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare. Invita inoltre a scaricare l‘APP WAIDY WOW creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

Non bisogna dimenticare la campagna anti incendio boschivo, a cura della stessa Protezione Civile.

La Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO) è attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

