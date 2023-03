Ora legale 2023: quando bisogna spostare le lancette un’ora avanti?

Cerchi un modo per risparmiare sui consumi dell’energia elettrica? Ci pensa l’ora legale!

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo, per la precisione alle due del mattino, arriverà il momento di spostare le lancette un’ora avanti. Se per i dormiglioni è una brutta notizia, per chi vuole risparmiare è una gioia. In questo modo è possibile sfruttare al meglio le ore di luce e così ridurre il consumo di energia elettrica.

L’ora legale terminerà il 29 ottobre 2023.

Ora legale 2023: quanto si risparmia in bolletta?

Secondo Terna, proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana, nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha goduto di un risparmio di consumi per 420 milioni di kWh corrispondente a 190 milioni di euro. Mentre, dal 2004 al 2020, l’ora legale ha permesso all’Italia un risparmio per i cittadini di 1 miliardo e 720 milioni di euro.