Ospedale San Filippo Neri. Inaugurato un nuovo posto di Polizia aperto 24 ore su 24

Un taglio doppio del nastro per inaugurare il nuovo Posto di Polizia dell’Ospedale San Filippo Neri e il completamento del blocco della emergenza-urgenza della struttura ospedaliera.

La realizzazione dei nuovi fabbricati che ospiteranno il Polo della radiologia d’urgenza, la sala d’attesa e il nuovo Posto di Polizia, assicureranno una maggiore efficienza e tempestività delle cure in emergenza, garantendo nel contempo la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari, grazie al Posto di Polizia aperto 24 ore su 24.

Venerdì scorso, all’inaugurazione era presente il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Questore Roberto Massucci ed il Direttore Generale della Asl Roma 1 Giuseppe Quintavalle.

L’obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa e una qualità diagnostica e terapeutica all’avanguardia per tutti i pazienti della struttura, e migliorare il monitoraggio ed il controllo dell’area ospedaliera, per potenziare la sicurezza negli ospedali grazie al nuovo spazio dedicato alla sicurezza ed alla tutela del personale sanitario e dei pazienti.

Questo ulteriore presidio, frutto di una proficua collaborazione tra le Forze dell’Ordine e la Asl Roma 1, conferma l’impegno della Polizia di Stato nel portare avanti l’azione di potenziamento dei presidi di sicurezza nelle strutture ospedaliere, spesso teatro di episodi violenti ai danni dei medici e di tutto il personale sanitario.

