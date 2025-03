Osservatorio sulla Sicurezza: il Municipio V chiede più agenti per il controllo del territorio

«Oggi si è tenuto uno degli incontri periodici programmati durante l’anno nell’ambito dell’Osservatorio sulla Sicurezza, un’importante occasione di confronto con le forze dell’ordine per fare il punto sulle criticità segnalate dai cittadini su tutto il territorio del Municipio V».

Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste.

«Durante la riunione – prosegue Caliste – abbiamo portato all’attenzione delle autorità competenti le segnalazioni relative a furti notturni ai danni di attività commerciali, episodi di spaccio e altre problematiche che impattano sulla sicurezza e la vivibilità dei quartieri.

Non si è parlato del Quarticciolo, oggetto nei giorni scorsi di un incontro specifico presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dove sono stati affrontati gli interventi da mettere in atto per quell’area».

«Ringraziamo le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per l’impegno quotidiano nonostante le risorse umane limitate a disposizione. Tuttavia, ribadiamo la necessità di un rafforzamento degli organici e dei servizi di controllo su tutto il territorio. Chiediamo con forza al Ministero dell’Interno di destinare un maggior numero di agenti, affinché si possa garantire una presenza più capillare e costante, fondamentale per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini.»

