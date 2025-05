Ostia, allarme vipere in aree verdi urbane: morsi due cani

Ad Ostia scatta la preoccupazione per la crescente presenza di vipere in aree verdi urbane: due cani sono stati morsi in pochi giorni e tanti cittadini segnalano incontri ravvicinati, anche nei cortili dei palazzi. Episodi che stanno generando un comprensibile allarme, soprattutto tra le famiglie e chi porta quotidianamente a spasso i propri animali.

Secondo Ecoitaliasolidale, il problema non è solo legato al ciclo naturale dei rettili, che in primavera si risvegliano e si rimettono in movimento, ma soprattutto all’incuria diffusa del verde pubblico nella Capitale.

“La natura segue i suoi ritmi, ma se le aree verdi vengono lasciate all’abbandono, senza manutenzione né derattizzazione, allora i pericoli aumentano – spiega Piergiorgio Benvenuti, Presidente nazionale di Ecoitaliasolidale –. Le vipere si spostano verso le zone urbane attratte da topi, piccoli animali e rifiuti e si nascondono nell’erba alta. Non possiamo più permetterci questa trascuratezza.”

In prima linea sul territorio, Gaetano Di Staso, Responsabile di Ecoitaliasolidale per il X Municipio ed il litorale romano, lancia un appello diretto: “Ogni giorno riceviamo segnalazioni da cittadini preoccupati. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave. Servono interventi rapidi: taglio dell’erba, pulizia straordinaria delle aree verdi, derattizzazioni e serve togliere i rifiuti, purtroppo sparsi ovunque. Il nostro Municipio è una zona meravigliosa, ma la bellezza non può convivere con l’abbandono.”

Ad intervenire è anche Daniela Salustri, Responsabile per Ecoitaliasolidale dei parchi e della sicurezza del verde pubblico: “Parliamo di sicurezza, non solo di decoro. Camminare in un parco con i propri figli o il proprio cane non deve trasformarsi in un rischio. Le vipere trovano rifugio dove il verde è trascurato, dove manca una regolare gestione del territorio. È lì che bisogna agire con decisione.”

Ecoitaliasolidale invita tutti i cittadini alla prudenza: meglio evitare di camminare nell’erba alta, usare scarpe chiuse durante le passeggiate nei parchi e tenere d’occhio i propri animali. In caso di avvistamento, è importante non toccare i rettili e contattare subito le autorità competenti.

“Convivere con alcune specie fa parte della natura, ma questa convivenza deve essere gestita – concludono Benvenuti, Di Staso e Salustri –. Chiediamo al Comune di Roma di prendersi cura del territorio. È una questione di rispetto, salute e sicurezza per tutti noi.”

