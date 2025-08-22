Ostia, pesci morti vicino al Pontile: Ecoitaliasolidale chiede indagini immediate

Un mare che restituisce silenziosi segnali di sofferenza. È quanto accade a Ostia, nei pressi del Pontile, dove numerosi pesci sono stati avvistati galleggiare privi di vita tra le onde, suscitando paura e indignazione tra i cittadini.

Il fenomeno, ancora privo di spiegazioni ufficiali, ha spinto Ecoitaliasolidale a chiedere con urgenza l’intervento delle autorità competenti.

«Riteniamo doveroso che vengano immediatamente accertate le cause – dichiarano in una nota il presidente Piergiorgio Benvenuti e il responsabile per il X Municipio e il litorale romano, Gaetano Di Staso –. È fondamentale il coinvolgimento della Capitaneria di Porto e dell’Arpa Lazio per indagini tempestive e approfondite. La tutela dell’ambiente e della salute pubblica non può attendere».

L’associazione sottolinea la necessità di chiarezza e trasparenza: capire se la moria sia legata a inquinamento, scarichi abusivi, anomalie delle acque o altri fattori ambientali è una priorità.

«Bisogna individuare eventuali responsabilità e mettere in campo azioni decise per evitare che simili episodi possano ripetersi», ribadiscono Benvenuti e Di Staso.

Ecoitaliasolidale annuncia inoltre di voler mantenere alta l’attenzione, monitorando da vicino l’evolversi della situazione e rilanciando l’appello a una vera svolta green: controlli costanti, prevenzione e informazione trasparente.

«È tempo – concludono – di passare dalle parole ai fatti, per garantire sostenibilità e sicurezza al nostro mare e al nostro territorio».

