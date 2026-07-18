Ostia, roulotte e rifiuti occupano i parcheggi di via di Acqua Rossa. Esposto di FdI

Due roulotte trasformate in dimore stabili, automobili parcheggiate a fare da scudo, cumuli di spazzatura e stendini sui marciapiedi.

Il degrado urbano allunga i suoi tentacoli nel cuore di Ostia, colonizzando gli stalli di sosta pubblici di via di Acqua Rossa, nel tratto compreso tra la cabina elettrica del civico 8 e l’incrocio con via delle Baleniere.

A denunciare la nascita di questo nuovo accampamento abusivo, con un esposto formale indirizzato al X Gruppo Mare della Polizia Locale e ai vertici del Municipio X, è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Giuseppe Conforzi.

La situazione, documentata durante un recente sopralluogo ispettivo, fotografa una vera e propria occupazione di suolo pubblico. I parcheggi destinati ai residenti sono stati di fatto privatizzati con la sistemazione di tavoli, sedie, ombrelloni e suppellettili varie, trasformando una strada a scorrimento in una baraccopoli improvvisata.

L’incubo roghi: bombole di gas vicino alla centrale elettrica

L’aspetto che desta maggiore allarme tra i residenti del quadrante non è solo la sporcizia accumulata, ma il gravissimo rischio per la sicurezza pubblica, legato alla presenza di bombole di gas nascoste tra la vegetazione della Pineta delle Acque Rosse.

I contenitori di GPL si trovano a ridosso di obiettivi sensibilissimi: la centrale elettrica di Lido Nord, via dei Romagnoli, un istituto scolastico e il multisala Cineland.

«La presenza di bombole di gas tra le sterpaglie, nel pieno di un’estate torrida e segnata dall’allerta meteo, è una follia che non può essere tollerata o sottovalutata dalle istituzioni», dichiara con fermezza Giuseppe Conforzi. «Siamo ai margini di una riserva naturale con alberi e arbusti secchi: il rischio che una scintilla provochi un incendio devastante per il quartiere è altissimo».

Nell’esposto viene sollecitato un intervento ispettivo urgente e congiunto tra i vari dipartimenti per verificare la regolarità dei mezzi, l’eventuale reato di occupazione abusiva, il quadro igienico-sanitario e la messa in sicurezza dei fusti di gas.

L’effetto domino da Castel Fusano: «Via Acqua Rossa non sarà una terra di nessuno»

Secondo le testimonianze e le segnalazioni raccolte tra i cittadini di Ostia, la comparsa di questi nuclei familiari a via di Acqua Rossa sarebbe avvenuta in perfetta coincidenza temporale con le recenti operazioni di sgombero e liberazione effettuate in viale Mediterraneo, nel perimetro della pineta di Castel Fusano.

Il sospetto delle opposizioni è che si tratti di un “effetto domino”, ovvero dello spostamento controllato degli stessi occupanti da un quadrante all’altro del litorale. «Non abbiamo la certezza matematica del legame tra le due vicende, ma è compito degli organi investigativi fare chiarezza», precisa il capogruppo di Fratelli d’Italia.

La richiesta al Campidoglio si muove su un doppio binario: da un lato l’attivazione immediata della Sala Operativa Sociale per assistere le persone in condizioni di fragilità economica e abitativa, dall’altro il pugno di ferro sul ripristino della legalità.

«Via di Acqua Rossa non può diventare un’area di sosta permanente e fuori controllo. La solidarietà sociale non si fa abbandonando le persone sui marciapiedi né permettendo che i beni comuni vengano deturpati ed esposti al pericolo di roghi», conclude Conforzi.

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