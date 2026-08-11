Ostiamare, la rinascita passa anche dalla salute: partnership triennale con il Campus Bio-Medico

Trentacinque anni d’attesa cancellati in una sola stagione, la riconquista dei professionisti e l’imminente esordio sul prato dello “Stella Polare”. Per l’Ostiamare, il ritorno in Serie C non si misura soltanto con le strategie di mercato o i gol da mettere a segno, ma anche con la capacità di strutturarsi fuori dal campo.

L’ultimo tassello di questa crescita porta la firma della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, entrata ufficialmente nei quadri del club biancoviola con una partnership triennale in qualità di main sponsor e punto di riferimento sanitario.

Nel corso delle stagioni 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029, il marchio dell’ente ospedaliero troverà spazio sui kit da allenamento e sul retro delle divise ufficiali da gara. Ma la collaborazione va oltre il semplice impatto visivo: la struttura sanitaria si farà carico delle visite di idoneità agonistica dei tesserati, dei controlli clinici periodici e dell’assistenza di primo soccorso durante i match interni, oltre a promuovere percorsi di sensibilizzazione ed educazione alla prevenzione destinati ai giovani e alle famiglie del litorale.

L’operazione rafforza le basi del progetto societario guidato dalla famiglia De Rossi. Per la proprietà capeggiata da Daniele De Rossi, l’intesa rappresenta la conferma di un percorso strategico volto a stringere legami solidi sul territorio.

Visione condivisa anche dal padre Alberto, recentemente insediatosi al vertice della presidenza dopo la lunga esperienza nella Primavera della Roma, che ha ribadito la centralità del welfare e della tutela della salute come strumenti di radicamento sociale.

Sponda Campus Bio-Medico, sia il presidente della Fondazione Carlo Tosti sia l’amministratore delegato del Policlinico Paolo Sormani hanno sottolineato il valore etico del connubio tra attività sportiva e assistenza sanitaria, evidenziando come l’alleanza permetta all’ospedale universitario di consolidare la propria presenza e prossimità verso la comunità romana.

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