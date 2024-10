Paolo Orneli è il nuovo amministratore unico di risorse per Roma

Con l’approvazione favorevole delle commissioni capitoline congiunte Patrimonio, Lavori Pubblici e Scuola, il Campidoglio ha ufficializzato nella data di ieri, martedì 29 ottobre, la scelta di Paolo Orneli come nuovo amministratore unico di Risorse per Roma.

Per Paolo Orneli, politico romano classe 1969, si apre un nuovo capitolo nella sua carriera professionale e istituzionale, un percorso che ha convinto il Campidoglio a eleggerlo per questo prestigioso incarico.

Laureato in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma, Orneli ha iniziato il suo impegno in politica nel 1997, ricoprendo inizialmente ruoli nella pubblica amministrazione. Ha iniziato come consigliere, per poi diventare presidente della XIII Circoscrizione, oggi X Municipio di Roma.

Durante la sua carriera, ha svolto un lavoro notevole con dedizione, servendo i quartieri di Ostia, la zona costiera di Roma, dove è nato.

Ha mantenuto questa posizione fino al 2001, anno in cui è stato eletto consigliere comunale di Roma Capitale e delegato del sindaco per il Litorale, incarico che ha ricoperto fino al 2006. Successivamente, è tornato a guidare un municipio (il XIII) per il biennio 2006-2008.

Fino al 2012, Orneli ha lavorato come funzionario presso la Presidenza della Provincia di Roma. L’anno seguente è diventato capo segreteria dell’Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, ruolo che ha mantenuto fino al 2018, quando è stato nominato presidente della Società in house regionale Lazio Innova.

Dal 2019, Orneli ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio.

Recentemente, ha anche svolto una consulenza per Risorse per Roma, entrando nella Società in house di Roma Capitale come advisor tecnico dell’amministrazione, che nel 2025 festeggerà i 30 anni dalla sua fondazione.

La nomina di Paolo Orneli è avvenuta dopo le dimissioni di Albino Ruberti, nominato capo segreteria del sindaco Roberto Gualtieri.

L’indicazione del primo cittadino per il politico e tecnico con una lunga esperienza, anche nella giunta Zingaretti, ha trovato un consenso unanime, segnando un nuovo inizio per la gestione di Risorse per Roma.

Con questa nuova carica, Orneli avrà l’opportunità di apportare le sue competenze e la sua esperienza per contribuire a un futuro migliore per la Capitale e i suoi cittadini.

