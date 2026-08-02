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Parcheggi intelligenti a Roma, il progetto SOSPAS entra nel vivo: già attivi 2.000 sensori in 6 quartieri

L'ecosistema tecnologico promosso da Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità raggiunge il 23% dell'opera complessiva. Patanè: "Basta girare a vuoto alla ricerca di un posto, tagliamo il traffico parassita"

Flaviana Buccho - 2 Agosto 2026

La rivoluzione digitale della sosta romana mette a segno i suoi primi risultati tangibili sul nastro d’asfalto della Capitale.

Entra nel vivo SOSPAS (Smart On-Street Parking System), l’innovativo piano tecnologico promosso da Roma Capitale in sinergia con Roma Servizi per la Mobilità e cofinanziato dall’Unione Europea per digitalizzare e monitorare in tempo reale i parcheggi cittadini.

A oggi sono già quasi 2.000 le “spiraline” sensoristiche affogate nel manto stradale, pienamente operative e collegate alla centrale dati.

Un avanzamento che copre già il 23% dell’intero piano strategico, la cui meta finale prevede la copertura di oltre 7.500 stalli intelligenti entro la prima metà del 2027.

La mappa dei primi 6 rioni ‘intelligenti’ e i dati raccolti

Le prime installazioni di campo hanno già steso la rete di rilevamento in 6 zone ad alta densità di traffico e frequentazione: Ripa, Campitelli Ripa, San Saba, Testaccio, Ostiense e Trastevere.

La piattaforma SOSPAS funziona come una vera e propria centrale operativa che mette in correlazione oltre 12 differenti sorgenti informative relative a sosta e viabilità: dai parcometri fisici alle app di pagamento digitali, fino alle flotte di car sharing, alle colonnine di ricarica Enel X, ai permessi per i residenti e agli accessi ai varchi ZTL.

I primi riscontri analitici delineano già un cambio di abitudini tra gli automobilisti:

Pagamenti digitali: registra un +52% il volume delle transazioni di sosta effettuate tramite App da inizio anno a oggi.

Tempo di sosta: rilevata una media di +9 ore di occupazione per singolo stallo.

Rotazione: misurato un turnover medio giornaliero di 3 veicoli per ciascun parcheggio sensorizzato.

Patanè: “Addio al traffico parassita. Novità in arrivo nel Tridente”

Sulla svolta tecnologica della sosta è intervenuto l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè:

“Con il progetto Sospas che è entrato nel vivo Roma si dota concretamente di un’infrastruttura di gestione della sosta tra le più avanzate d’Europa. Sapere esattamente come, dove e quando le auto sostano ci permette di prendere decisioni basate sui dati, supportare la Polizia Locale e gli ausiliari Atac, contrastare l’evasione tariffaria ma, soprattutto, abbattere il ‘traffico parassita’ di chi gira a vuoto cercando parcheggio.

Il sistema Sospas sarà esteso, inoltre, a tutti gli stalli di carico e scarico merci del Tridente. E questo ci consentirà di adottare delle politiche mirate sulla prenotazione e sull’occupazione dello spazio pubblico, in modo da ordinare la sosta eliminando gli abusi. La transizione digitale a Roma non è uno slogan, ma un cantiere aperto che sta trasformando la città”.

Il cronoprogramma procede senza sosta: parallelamente all’installazione dei restanti 5.500 sensori, sono previsti percorsi formativi dedicati al personale sul campo e il progressivo rilascio di nuove funzionalità digitali accessibili da smartphone per i cittadini.

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