Parchi e ville storiche: affidato il servizio a Risorse per Roma

Da domani, mercoledì 17 dicembre, ventidue tra parchi e ville storiche di Roma torneranno ad avere orari certi di apertura e chiusura, grazie a un nuovo provvedimento del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale.

La Direzione ha infatti formalizzato l’affidamento del servizio a Risorse per Roma S.p.A., che si occuperà della gestione quotidiana degli accessi.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nelle fasce orarie 6.30–8.30 per l’apertura mattutina e 17–19 per la chiusura serale. Un intervento pensato per garantire maggiore ordine, sicurezza e decoro nelle aree verdi più frequentate della città.

L’elenco dei parchi interessati comprende numerosi spazi simbolo, soprattutto nel Municipio I, ma anche in altri quadranti della Capitale. Tra questi figurano Villa Celimontana, il Colle Oppio, i Giardini di Castel Sant’Angelo, Villa Sciarra, Villa Paganini, Villa Gordiani, Villa Mercede e Villa Carpegna, solo per citarne alcuni.

Con questo affidamento, il Campidoglio rafforza una scelta già sperimentata con successo in altri grandi parchi cittadini come Villa Borghese, Villa Ada, Villa Pamphilj e il Parco di Centocelle, dove la gestione degli accessi affidata a Risorse per Roma ha garantito risultati positivi.

“Abbiamo voluto riportare sotto la diretta competenza dell’amministrazione un servizio essenziale per la gestione dei parchi pubblici – spiega l’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi –. In questo modo assicuriamo criteri di uniformità, regolarità e sistematicità, fondamentali per garantire nei parchi e nelle ville storiche condizioni adeguate di decoro, funzionalità e fruizione in sicurezza”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.