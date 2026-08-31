Parco Leonardo, i locali abbandonati diventano una trappola per i piccioni

Una situazione di grave degrado urbano e disattenzione per la tutela della fauna ha trasformato i locali commerciali sfitto del centro acquisti Parco Leonardo, nel territorio di Fiumicino, in una trappola senza via di fuga per la fauna volatile di zona.

All’interno delle vetrine dei negozi dismessi da tempo sono stati rinvenuti le carcasse di decine di piccioni, rimasti prigionieri delle strutture dopo essere penetrati attraverso le aperture e i condotti posti nella parte superiore dei soffitti, privi di adeguate griglie di protezione.

L’intervento di soccorso nella notte

L’allarme è scattato grazie alle segnalazioni arrivate dalle associazioni animaliste del litorale. Nella giornata di sabato 28, la situazione è stata presa in carico in collaborazione diretta con la sezione della Lega del Cane di Ostia.

I soccorsi coordinati hanno richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostia, i quali sono giunti sul posto al termine del turno operativo notturno per aprire i varchi necessari:

Il salvataggio: L’operazione dei pompieri ha consentito di estrarre e mettere in sicurezza un unico esemplare ancora in vita, subito preso in custodia e affidato alle cure di una volontaria locale.

I volontari coinvolti: Alla mobilitazione hanno preso parte attiva i presidi della Lega del Cane, le Guardie Zoofile OIPA Lazio ed diversi residenti della zona, rimasti nell’area del centro commerciale per monitorare le fasi del recupero.

Denuncia ai Forestali e rischi per l’igiene pubblica

Oltre agli aspetti legati alla tutela degli animali, la presenza di piume e carcasse all’interno di spazi chiusi da anni solleva evidenti criticità sul piano igienico-sanitario e del decoro.

Sulla vicenda è intervenuta Patrizia Prestipino, deputata del Partito Democratico e Garante dei diritti degli animali di Roma Capitale, che oltre a ringraziare le squadre dei Vigili del Fuoco e i volontari per il senso di responsabilità dimostrato, ha confermato di aver investito formalmente del caso i Carabinieri Forestali.

Agli ufficiali è stato chiesto un sopralluogo ispezione urgente per imporre la messa in sicurezza immediata degli immobili e l’installazione di barriere fisiche che impediscano nuovi accessi della fauna selvatica.

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