Parco Teoli. Pulizie su aree pubbliche?

Come annunciato nelle settimane scorse oggi al Parco Filippo Teoli che si trova in zona Centocelle la squadra di Retake con in testa l’amico Simone Visentini ha nuovamente ripulito l’area da rifiuti di ogni genere tra cui lattine e bottiglie di plastica. Non sono mancate coperte e a altri arnesi che purtroppo fanno da giaciglio ai senza fissa dimora tra i cespugli non potati presenti nel parco.

Servirebbe anche eliminare i polloni alla base degli alberi e sagomare la siepe di alloro lato via F. Ferraironi che oltre a dare fastidio ai pedoni sul marciapiede rendono poco visibile quel lato della via costituendo un pericolo per la sicurezza dei frequentatori.

Le ragazze e i ragazzi di Retake hanno anche eliminato dal marciapiede antistante il civico 256 erbacce e terra accumulatesi a causa della pioggia.

Numerose le caditoie completamente ostruite da terra.

Nel complesso, e nonostante il più che ottimo servizio dei Volontari di Retake, le condizioni del Parco sono al limite della praticabilità.

Municipio se ci sei, mostrati!