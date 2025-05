Parco Tevere Marconi: Al via la settima edizione del premio Arvalia

Il Premio Arvalia 2025, giunto alla settima edizione, si terrà il prossimo 7 giugno, con una serata di Gala ricca di premi, arte e musica, che vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo, tra cui Michele Placido, Grazia Di Michele, Max Paiella, Enrico Capuano, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

L’evento, che avrà luogo al Parco Tevere Marconi con ingresso da Lungotevere di Pietra Papa, è completamente gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

L’evento inizierà alle 18.30 con un entusiasmante spettacolo di circo per le famiglie, a cura del le Petit Vojage, seguito dalla premiazione del concorso “Conosciamo il Municipio”.

A partire dalle 21.00, prenderanno il via le premiazioni ufficiali del Premio Arvalia 2025, che celebreranno le personalità, le associazioni, gli artigiani, gli imprenditori e le aziende che si sono distinti per il loro impegno e per aver contribuito a valorizzare la comunità municipale e cittadina.

Un programma ricco e variegato, che abbraccia più settori artistici, offrirà al pubblico la possibilità di vivere una serata unica: dal teatro al cinema, dall’intrattenimento alla TV, passando per la musica dal vivo. I premi saranno consegnati a personalità che hanno contribuito a rendere il Municipio XI un luogo di cultura, arte e innovazione.

Tra gli ospiti più attesi della serata, Michele Placido, che sarà protagonista di un’intervista esclusiva condotta da Irma Ciaramella e Gino Auriuso.

La musica avrà un posto d’onore con Grazia Di Michele, interprete di fama internazionale che, accompagnata dalla band di Enrico Capuano, offrirà al pubblico una performance di altissimo livello.

Max Paiella, musicista, comico, imitatore e collaboratore della trasmissione Il ruggito del coniglio di Rai2, intratterrà il pubblico con la sua ironia e le sue performance esilaranti; mentre a chiudere la serata saranno Marco Marzocca -protagonista di programmi televisivi come Il caso Scafroglia al fianco di Corrado Guzzanti- e Stefano Sarcinelli protagonisti di un cabaret che promette di regalare risate e sorrisi a tutti i presenti.

L’intera serata sarà presentata da Irma Ciaramella e dal Direttore Artistico Gino Auriuso, che guideranno il pubblico attraverso un percorso di emozioni, talento e riconoscimenti.

Il programma della giornata:

18.30: Spettacolo Le Petit Vojage (spettacolo per famiglie)

19.30: Premiazione del concorso “Conosciamo il Municipio”

21.00: Inizio delle premiazioni del Premio Arvalia 2025 con la partecipazione di Michele Placido, Grazia Di Michele, Enrico Capuano e la sua band, Max Paiella, Marco Marzocca e Stefano Sarcinelli.

Fino alle 24.00: Esibizioni artistiche e premiazioni continue, alternate da momenti di spettacolo e intrattenimento.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità, per le quali sono garantiti percorsi di accessibilità.

Per ulteriori informazioni, si invita il pubblico a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali dell’evento.

Teatraltro, insieme al Municipio XI, è lieta di invitare tutti a questa straordinaria serata di celebrazione della cultura, dell’arte e della comunità!

