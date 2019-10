Parte subito forte la S.S Lazio Pallavolo 1951

Nel primo set coach Di Vanno schiera la formazione composta da Valenti al palleggio, Santilli e Lancione al centro, Del Mastro e Pietrobono martelli, Mestriner opposto e Recupito libero.

Si parte forte con entrambe le compagini che viaggiano punto a punto. Il primo set è caratterizzato da grandi recuperi in difesa del libero biancoceleste Recupito e da un brillante inizio in attacco di Mestriner e Pietrobono. La Lazio si aggiudica il primo set nettamente con il punteggio di 25-15.

Nel secondo parziale i biancocelesti non partono bene e si trovano subito sotto per 3-0. Con due ace di Santilli in battuta la Lazio raggiunge gli avversari e si porta in vantaggio 9-8. Si continua punto a punto e dopo vari errori dei giocatori biancocelesti, i padroni di casa guadagnano nuovamente tre punti di vantaggio, portandosi così sul 16-13. Grazie a dei buoni attacchi la Lazio recupera i punti di svantaggio e si porta sul 18 pari. Grazie anche a un’ottima prova di Lancione al centro, i biancocelesti continuano a viaggiare un punto sopra agli avversari. Set giocato con intensità da entrambe le squadre, ma a spuntarla sono i padroni di casa che chiudono il parziale 25-23.

Riparte bene la Lazio nel terzo set, che con un Recupito in spolvero in difesa, si porta sull’8-4. Quattro errori dei biancocelesti fanno accorciare le distanze a Genzano che si porta in parità. Doppio cambio per la Lazio sul 17-17, Rinaldi e Bianchi sostituiscono Mestriner e Valenti. Dopo un grande attacco di Del Mastro e un ace di Santilli in battuta la Lazio si porta avanti sul 20-18. Ingresso positivo di Rinaldi, che attacca il punto del 21-19. Rientrano in campo Valenti e Mestriner. Dopo un altro set combattuto le aquile vincono il parziale 25-22, portandosi sul 2-1.

Il quarto set inizia con la Lazio che parte forte, conquista subito due punti di vantaggio e si porta sul 4-2. Genzano reagisce e recupera i punti di svantaggio, riacciuffando la parità, 5-5. Proseguono le battute vincenti di Santilli che aiutano la Lazio a incrementare il proprio vantaggio, 8-5. I biancocelesti continuano a giocare ad altissima intensità e si portano sul 19-11. Sul 19-14 coach Di Vanno effettua nuovamente il doppio cambio con Bianchi e Rinaldi che prendono il posto di Valenti e Mestriner.

I padroni di casa provano a recuperare, ma un grande attacco e poi un successivo muro del neo entrato Rinaldi, fanno si che la Lazio consolidi il proprio vantaggio, 21-16. I biancocelesti, grazie al punto finale di Bianchi, chiudono il quarto set con il punteggio di 25-20, portando così a casa la prima vittoria, per 3-1, della nuova stagione. Successo importantissimo per la Lazio che mette in cassaforte tre punti conquistati su un campo ostico e contro una squadra che esprime una buona pallavolo.

Il prossimo impegno vedrà impegnati i biancocelesti in casa domenica alle ore 16.00 contro Cus Cagliari al Palaluiss.